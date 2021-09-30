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Автор Ирина Гусакова

В чем достоинства механизма накопления паевых средств в потребительском кооперативе

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Анализ выполнен на примере Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей".

В чем достоинства механизма накопления паевых средств в потребительском кооперативе
  • Приобрести квартиру в потребительском кооперативе можно только вскладчину.

То есть внеся первоначальный паевой взнос 35% или 50% от стоимости желаемого объекта недвижимости, и получив 65% или 50% от стоимости квартиры из паевого фонда кооператива, формируемого за счет возвратных средств пайщиков, которым ранее была приобретен объект недвижимости. Особенностью кооператива является то, что он дает возможность накапливать средства на первоначальный взнос на счете пайщика в кооперативе.

Можно постепенно пополнять счет и постепенно двигаться к цели покупки квартиры. Как только накапливается минимум 35% от стоимости желаемой квартиры, и пайщик ставится в очередь на ее покупку, его место в очереди определяется исключительно датой внесения первоначального паевого взноса.

  • Паевой фонд кооператива формируется в том числе из возвратных платежей пайщиков за уже приобретенные для них квартиры.

Период пребывания в очереди — период последовательного накопления паевых средств на покупку квартиры очередникам уже со стороны кооператива в том порядке, в котором они стоят в очереди. Когда необходимая сумма аккумулируется в паевом фонде кооператива, происходит приобретение недвижимости для тех пайщиков, чья очередь подошла, потом для следующих, и так далее.

В интересах пайщика в рассрочку на срок не более 10 лет приобретается подобранный пайщиком и согласованный с кооперативом объект недвижимости. Объект недвижимости покупается исключительно на вторичном рынке, приобретению предшествуют юридическая проверка и независимая оценка квартиры.

  • На период, пока пайщик возвращает кооперативу без процентов те 65% или 50%, которые кооператив добавил для приобретения недвижимости для пайщика, объект оформляется в собственность ПК, и передается члену ПК, для которого он приобретен, в безвозмездное пользование.

Выплаты происходят ежемесячно равными долями по графику, согласованному с кооперативом. При этом пайщик может выплатить средства с опережением. Паевые средства выплачиваются без процента. Однако пайщик платит в кооператив небольшие членские взносы, которые идут на финансирование текущей деятельности кооператива.

После полной выплаты пая в срок, на который предоставлялась рассрочка или раньше, объект недвижимости передается пайщику в собственность. Несмотря на то, что недвижимость с момента покупки, вероятно, существенно подорожала, доплат за ее новую стоимость не делается.

Таким образом пайщик, даже не имевший на начало процесса приобретения каких-либо сбережений, без процентов приобретает объект недвижимость в собственность.

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