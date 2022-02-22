Валерий Гартунг: за кооперативы стоит побороться

Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" в Государственной Думе Валерий Гартунг — о трудностях, с которыми столкнулись кооперативы из-за массового включения в предупредительный список ЦБ, и путях решения этого кризиса.

— Валерий Карлович, какова ваша позиция в отношении активности Банка России по включению в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, или предупредительный список ЦБ?

— Ко мне приходят обращения из разных потребительских кооперативов по поводу включения в этот список — о том, что оно ни на чём не основано, документы не запрашиваются, проверки не проводятся. О том, что экспертное мнение специалистов Банка России больше похоже на произвол, ведущий к негативным последствиям для кооперативов, попавших в список и не попавших в него: сокращению деятельности и даже закрытию, потому что риски участия граждан в кооперативах из-за антикооперативной кампании ЦБ резко возросли.

Я поднимал эту проблему перед представителями Банка России, участвовавшими в недавнем круглом столе нашего комитета "Развитие конкуренции на рынках финансовых услуг", настоятельно призывал представителей Центрального банка к конструктивному взаимодействию с кооперативами — никто ведь не отказывается выполнять его законные требования.

После круглого стола мы провели достаточно длительную беседу с руководителем Департамента противодействия недобросовестным практикам (ДПНП) Центрального банка. Я высказал ему свои доводы, он в ответ рассказал об опасениях Центрального банка.

Договорились о том, что ЦБ предоставит мне данные, на основании которых он фактически объявил потребительские кооперативы вне закона. В ближайшее время Банк России пришлёт информацию, на основании которой он принимал решения о включении в список. И мы совместно с председателем Комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым проведём обсуждение этой проблемы.

— Вы, вероятно, знаете, что один из потребительских кооперативов — "Бест Вей" — подал в суд на ЦБ после включения в список?

— Да, мне поступило обращение от кооператива "Бест Вей", знаю про начавшиеся суды. Я направил два депутатских запроса по вопросам, поставленным кооперативом, — в ЦБ и ФАС.

Депутатские запросы в ЦБ и ФАС

Мы обсуждали с представителем ЦБ в том числе и ситуацию с данным кооперативом. ДПНП направит мне документы, ставшие основанием для включения ПК "Бест Вей" в предупредительный список, я их передам в кооператив. Кооператив подготовит ответы на эти документы, и я их передам в ЦБ. Надеюсь, при моём посредничестве диалог кооператива и ЦБ сдвинется с мёртвой точки. Если получится урегулировать ситуацию, это будет очень важный для всех кооперативов прецедент.

Потребительские кооперативы сегодня — это для многих малоимущих граждан, которые не могут себе позволить ипотеку, фактически единственная возможность приобрести жильё.

Помню, как кооперативы работали в советское время. На работе у моей мамы была касса взаимопомощи. Работники сбрасывались по 10 рублей каждый месяц, организовывался комитет, и они по очереди кому-то из работников давали ссуду без процентов, которую он постепенно возвращал. Всем это было удобно. Для людей, которые имеют низкие доходы, это была единственная возможность сделать крупные покупки. Учитывая, что у нас была малообеспеченная семья, нас такая касса взаимопомощи сильно выручала.

По этому же принципу работают и потребительские кооперативы. И вот форму кооперации, которую граждане используют при покупке жилья, Центральный банк решил признать "имеющей признаки "финансовой пирамиды". Тем самым он лишает граждан небанковского способа финансирования приобретения жилья, загоняя всех в банки — в их ипотечные программы.

Мы, кстати, посчитали с представителем ЦБ, сколько будет стоить жильё, приобретённое через потребительский кооператив и сколько через ипотеку. Получилось, что если в потребительском кооперативе переплата примерно 50% (там нет процентов, но есть взносы на содержание кооператива), а если ты берёшь в ипотеку, то переплата 150% в течение десяти лет. Через кооператив за десять лет оплачивается 1,5 номинала, а через банк при ипотеке на десять лет — 2-2,5 номинала в зависимости от ставки и первоначального взноса. А если ипотека, то 30-летняя переплата более чем в три раза. В любом случае через кооператив покупать существенно дешевле.

Жильё для граждан становится всё более и более недоступным. Долевого финансирования больше нет: все строительные компании работают по системе банковских эскроу-счетов. Конкуренция на рынке строительства нового жилья резко упала, и цены серьёзно пошли вверх. Одновременно растут проценты по ипотеке, потому что неипотечные способы финансирования приобретения жилья всё чаще уходят с рынка.

Это приводит к снижению способности граждан решить свои жилищные проблемы, чего мы не должны допускать. Я категорически против этой тенденции. Кооперативы — последний сохранившийся на рынке способ уменьшить стоимость приобретения жилья.

Договорились с Банком России, что изучим ситуацию и будем искать решение. С одной стороны, чтобы уменьшить риски людей, которые пошли в потребительские кооперативы. С другой, чтобы сохранить кооперативный способ приобретения жилья.

За кооперативы стоит побороться. Со своей стороны, буду делать все, чтобы помочь гражданам решать их жилищные проблемы доступным способом.