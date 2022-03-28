Сергей Крючек стал новым руководителем кооператива "Бест Вей"

19 марта депутат Государственной думы VII созыва Сергей Крючек избран председателем Совета потребительского кооператива "Бест Вей".

19 марта состоялось общее собрание потребительского кооператива "Бест Вей" (в предусмотренной уставом кооператива форме собрания региональных уполномоченных) — высший орган управления, на котором председателем Совета кооператива единогласно был избран депутат Госдумы VII созыва кандидат экономических наук Сергей Крючек.

Крючек — независимый эксперт и политик. Он не пайщик кооператива, при этом знаком с его деятельностью по своей депутатской работе. С середины февраля он исполнял обязанности руководителя кооператива как антикризисный управляющий. Кризисная ситуация была обусловлена арестом четырех граждан, которых следствие необоснованно рассматривает как сотрудников кооператива в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, не связанного с деятельностью кооператива. По этому делу была изъята документация "Бест Вей", а также серверы и электронные ключи кооператива.

"С 19 марта у меня возникло полноценное право подписи — право заключать сделки от имени кооператива, — говорит Сергей Крючек. — Появилась возможность полноценно работать с документацией кооператива, добиваться возврата документов и технических средств кооператива в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также прокурора города. Сразу после этого было подано новое ходатайство о возврате документов, печатей и электронных ключей, а также жалоба в прокуратуру Санкт-Петербурга. В ней отмечается негативное влияние следственных действий на деятельность кооператива и соблюдение интересов пайщиков, а также выражена готовность к полноценному сотрудничеству с правоохранительными органами. Наша главная задача сейчас — восстановить нормальную работу кооператива. Кооператив "Бест Вей", напомню, работает более восьми лет. Все это время он показывал высокую стабильность — быстро стабилизируется и теперь, если ему не мешать. Финансовых средств для обслуживания обязательств более чем достаточно: паевой фонд кооператива превышает 10 млрд рублей. Эти деньги находятся на счетах кооператива".

По словам Крючека, важнейшая задача для кооператива в настоящий момент — нормализация процесса исполнения обязательств, прежде всего приобретения недвижимости для пайщиков, чья очередь на приобретение уже подошла.

"Из-за трудностей, искусственно созданных кооперативу, мы не смогли приобрести объекты недвижимости пайщикам, которые вышли на сделки по приобретению квартир. Кроме того, подходит установленный договором срок возврата пая тем пайщикам, которые на фоне последних событий приняли решение выйти из кооператива. Средства для расчета с ними на счете кооператива имеются, но совершить выплаты до недавнего времени не представлялось возможным", — уточняет Сергей Крючек.

Председатель Совета ПК "Бест Вей" также заметил, что юристы кооператива продолжают работу в арбитражных процессах против Центрального банка:

"Мы добиваемся исключения из предупредительного списка ЦБ. Кроме того, стремимся защитить интересы кооператива — прекратить диффамационные (нарушающие репутацию кооператива. — Ред.) и, на наш взгляд, заказные публикации о нем в прессе".

Совет кооператива кардинально обновлен: его членами помимо Сергея Крючека избраны

Диана Вишнякова,

Владимир Выренков,

Любовь Строгонова,

Тагир Сахаутдинов —

пайщики кооператива из регионов, ранее не участвовавшие ни в каких органах управления кооператива. Полностью новый состав и у ревизионной комиссии кооператива. Произошли серьезные изменения в управленческом персонале "Бест Вей".