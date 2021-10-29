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Автор Ирина Гусакова

Каков механизм принятия решений в потребительском кооперативе, работающем с недвижимостью

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Принятие решений в кооперативе осуществляется за счёт механизмов экономической демократии: основную роль в его деятельности играют общее собрание и коллегиальные органы управления и контроля. Анализ выполнен на основе опыта ПК "Бест Вей".

Каков механизм принятия решений в потребительском кооперативе, работающем с недвижимостью

Потребительский кооператив работает в рамках Закона "О потребительской кооперации". Это некоммерческая корпоративная организация, не ставящая своей целью извлечение прибыли.

Принципы работы:

  • добровольность вступления в кооператив и выхода из него;
  • обязательность уплаты вступительного, членского и паевого взносов;
  • демократичность управления (один пайщик — один голос, подотчётность органов управления и контроля ПК общему собранию членов кооператива, свободное участие пайщика в выборных органах кооператива);
  • доступность информации о деятельности кооператива всем пайщикам.

1. Высший орган кооператива — общее собрание пайщиков (собрание уполномоченных).

Оно обладает максимально широким кругом полномочий. Собрание проводится не менее чем раз в год, может проходить в очной или заочной форме. Кворум — присутствие более 50% пайщиков кооператива.

Общее собрание:

  • принимает устав кооператива и вносит в него изменения;
  • определяет основные направления деятельности ПК, принимает программы развития ПК и рассматривает их исполнение;
  • избирает председателя совета и совет ПК, а также ревизионную комиссию, заслушивает отчеты об их деятельности;
  • принимает решение об утверждении финансовой отчётности за год (собрание по рассмотрению отчёта проводится не менее чем через полгода после окончания года, отчётность за который рассматривается);
  • принимает решение о приобретении недвижимости на сумму более 20 млн рублей;
  • утверждает размеры членских взносов;
  • принимает пайщиков и исключает из состава пайщиков;
  • принимает решение о покрытии убытков ПК;
  • принимает решение о реорганизации и ликвидации кооператива.

2. Совет кооператива — орган управления ПК.

Он также представляет интересы пайщиков, защищает их права. Председатель совета и члены совета кооператива избираются общим собранием кооператива из числа пайщиков кооператива — физических лиц или представителей пайщиков кооператива — юридических лиц на пять лет. Совет подотчётен общему собранию. Совет определяет бюджет кооператива, а также состав технического управленческого органа — правления кооператива.

3. Правление кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива.

Оно избирается советом сроком на пять лет. Также избирается председатель правления, который является единоличным исполнительным органом кооператива. Он руководит текущей административной и финансово-хозяйственной деятельностью ПК.

4. Ревизионная комиссия избирается общим собранием для контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Она проводит плановые ревизии не реже одного раза в год, докладывая результаты общему собранию ПК.

Благодаря ревизионной комиссии и другим механизмам прямого участия в управлении кооператив постоянно находится под контролем пайщиков.

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