Пять составляющих интернет-поиска жилищного кооператива

Благодаря интернету мы можем не замыкаться в кругу только известных нам или нашим знакомым организаций, а подбирать партнеров, которые будут лучше соответствовать нашим потребностям, в том числе и из другого города. Это относится и к выбору жилищных кооперативов, которые, в большинстве случаев не ведут рекламы своих услуг.

Учитывая эти пять составляющих сбора информации о жилищном кооперативе, вы с высокой вероятностью выберете кооператив, который в наилучшей мере будет отвечать вашим интересам.

1. Учредительные документы и персоналии на сайте кооператива.

У современного кооператива в обязательном порядке должен быть официальный сайт, на котором размещаются учредительные документы, должны быть представлены действующие председатель правления и председатель ревизионной комиссии, а также даны формы обратной связи и реквизиты кооператива.

2. Данные о длительности работы кооператива.

Обычно они указываются в презентации кооператива на сайте, их можно получить также из размещенных на сайте учредительных документов. Длительное время существования кооператива говорит о его надежности. При этом сама по себе длительность не может быть определяющим при выборе: нужно учитывать, что существуют кооперативы, работающие около 10 лет, но при этом имеющие довольно небольшое количество пайщиков, приобретающие мало квартир — в таких кооперативах есть риск ожидать покупки квартиры длительное время.

3. Позитивные отзывы о кооперативе.

Отзывы обычно оставляются под материалами о кооперативе в социальных сетях и СМИ. Безусловно, должны превалировать положительные отзывы. Но, разумеется, могут быть и отрицательные. Всем не угодишь, есть категории людей, у которых по тем или иным причинам не сложилось сотрудничество с кооперативом: в жизни бывает всякое. Кроме того, у кооператива могут быть конкуренты. Фиктивные отрицательные отзывы, диффамация — как известный способ недобросовестной конкуренции. Наконец, есть недобросовестные блогеры, которые делают трафик своим ресурсам на негативной информации — она лучше продается. Тем не менее, позитивная составляющая в отзывах должна преобладать.

4. Публикации о кооперативе в СМИ и блогах.

Позитивно характеризуют кооператив публикации о его деятельности — готовность рассказывать о себе СМИ и блогерам. Активно работающие кооперативы всегда интересны прессе, о них всегда есть публикации.

5. Положительные кейсы приобретения квартиры и перехода квартиры в собственность пайщика кооператива в Сети.

Радостью от удачного приобретения квартиры пайщики кооператива с удовольствием делятся — это могут быть посты/ролики в социальных сетях. Как правило, эти пайщики готовы ответить на вопросы интересующихся. С ними можно завязать контакт, изучить их опыт и оценить, насколько вам подходит модель работы кооператива, с помощью которого они приобрели квартиру.