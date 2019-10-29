Грандиозные архитектурные проекты прошлого, которые так и остались мечтами

Порой непросто провести чёткую границу между реальностью и мечтой. В истории мировой архитектуры немало примеров, когда грандиозные соображения так и не были построены из-за банальной нехватки денег. Одни были просто несбыточными утопиями. Другие намного опережали свою эпоху.

Но даже в проектах они до сих пор поражают воображение и побуждают последующие поколения мечтать, заглядывая в будущее.

До сих пор архитекторы продолжают создавать совершенно невероятные концепции. И вполне вероятно, что многие из них со временем станут частью мегаполисов будущего. Начало 20-го века было ознаменовано всплеском архитектурного конструктивизма. В частности, в 1908 году Антонио Гауди предложил для Нью-Йорка проект гигантской гостиницы. Небоскреб должен был достигать высоты 360 м. Здание в форме закрученной наподобие веретена параболы, по замыслу испанского архитектора, должна была стать центром комплекса из купольных сооружений.

Но случилось так, что о существовании архитектурного плана стало известно лишь в 1956 году.

И тем не менее, проект гениального каталонца был частично воплощен. Правда, только через столетие. На его основе в Нью-Йорке были построены небоскребы Всемирного торгового центра Grand Zero.

Спортивный клуб The Peak Leisure Club в Гонконге

На фестивале архитектуры в Лондоне в 2017 году галерея Захи Хадид представила выставку Zaha Unbuild. Она была посвящена нереализованным проектам, над которыми Хадид трудилась в разное время.

Известно, что в самом начале карьеры работы Хадид часто побеждали различные архитектурные конкурсы по всему миру. Но реализованными стали лишь единицы.

В частности, так и ставшимся на бумаге прожектом стал проект спортивного клуба The Peak Leisure Club в Гонконге. Проект был создан в 1982-1983 годах.

Плоскости стен клуба должны были располагаться под совершенно невероятными углами, напоминая холмы.

В конечном счете клуб так и не был построен. Предположительно, причиной стал территориальный спор Китая и Англии по поводу Гонконга. В итоге заказчик не стал вкладывать средства, чтобы избежать последующих рисков.

Небесный город Иллинойс

Небесный город Иллинойс в Чикаго был проектом небоскреба высотой 1609 метров. Его шпиль должен был достигать высоты 1703 метра. Автором проекта был Фрэнк Ллойд Райт. Архитектор работал над этим проектом в 50-е годы прошлого века.

Предполагалось, что в башне должно было быть 528 этажей. В небоскребе планировалось разместить парковку для 15 тысяч автомобилей и сотни геликоптеров.

Если бы этот небоскреб был построен, то он стал бы самым высоким в мире.

Фото превью: touristam.com