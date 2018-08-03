Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика » Партии
Правое дело Единая Россия Другие Родина Яблоко КПРФ
Автор Редакция рубрики "Политика"

"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?

Политика » Партии

Вместо поддержки семей погибших в ЦАР журналистов отправивший их на съемки бизнесмен Ходорковский озабочен лишь своим имиджем.

Михаил Ходорковский. Фото: Fotodom.ru

Накануне несколько Telegram-каналов подтвердили, что им поступали предложения о размещении публикаций, отводящих негатив от экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в связи с недавним убийством в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов.

Запросы поступили владельцам крупных площадок в Telegram 1 августа, сообщил автор канала "Караульный". До обсуждения стоимости публикаций дело, как правило, не доходило — администрации каналов сразу отклоняли заказ.

После гибели россиян в ЦАР многие пользователи соцсетей обрушились с критикой на Ходорковского, считая его главным виновником трагедии, отправившим журналистов в зону конфликта полулегально и без охраны.

Бывший предприниматель не отрицает, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль работали над его проектом, однако ответственность за их гибель брать на себя не желает.

Напомним, по информации СМИ, россияне направились в Африку, чтобы снять документальный фильм по заказу "Центра управления расследованиями", чьим инвестором является Ходорковский.

"Полное морально-нравственное падение"

После инцидента Ходорковский обещал организовать группу для независимого расследования инцидента. Однако пока деньги он тратит лишь на попытки спасти свою репутацию, проплачивая публикации у топовых блогеров и в зарубежных СМИ. По некоторым данным, заказные статьи могут появиться в Washington Post и других крупных западных изданиях.

Деньги в поддержку семьям погибших журналистов собирают исключительно неравнодушные коллеги, а организацией перевозки тел на родину занимается посольство РФ.

Как сообщил первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич со ссылкой на проверенные источники, доставка тел журналистов обратно в Россию происходит тоже без участия Ходорковского.

"Он даже на это священное дело ни копейки не выделил. Этим занимается МИД при поддержке частного бизнеса. Мы видим полное морально-нравственное падение", — высказался представитель ОП РФ.

Он отметил, что позиция опального олигарха по поводу этой истории уже неоднократно менялась. Сначала он отрицал, что погибшие журналисты были его сотрудниками. Потом признал, что работали они все же по его заданию. Теперь он лицемерно недоумевает, почему они не взяли охрану, игнорируя тот факт, что вопросами безопасности должен заниматься заказчик съемок.

"По факту, в одной из самых опасных стран мира россияне остались без какой-либо поддержки. Он погубил талантливых журналистов, подставил их и пытается еще какую-то акцию провернуть, как обычно, замести следы и заодно "хайпануть" на этой теме. Вся эта скупка постов в интернете… Человек занимается вообще не тем", — убежден Малькевич.

Он сообщил, что комиссия Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций после этой трагедии уже предложила пересмотреть закон о правах журналистов, чтобы установить четкие правила их нахождения горячих точках, включая обязательную страховку, вопросы аккредитации и стандарты безопасности. Предполагается также обязать владельцев и редакторов СМИ нести ответственность за судьбу своих сотрудников.

"Попытки навредить интересам России продолжатся"

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, назвал Ходорковского опытным медиаменеджером, который прекрасно понимает, как работают медиаресурсы.

"Ситуация повернулась так, что сейчас он фактически обвинен в спецоперации, результатом которой стала гибель российских граждан. Конечно, это не тот информационный фон, который ему нужен. Поэтому он начал действовать, как привык, пытаясь заблокировать информацию. Это стандартные инструменты, которыми он пользуется", — заметил политолог.

Он не исключил, что на этом история не закончится — вероятно, будут проводиться и другие акции с целью дискредитировать Россию и руководство ЦАР с параллельными попытками отвести подозрения от Ходорковского.

Напомним, трагедия произошла 30 июля. По информации СМИ, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль имели при себе просроченные журналистские удостоверения. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства произошедшего выясняются. Доставить тела погибших в Россию обещают в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострена на фоне столкновений между боевиками исламистской группировки "Селека" и повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018-го, за время конфликта погибли уже более шести тысяч человек, еще около миллиона вынуждены были покинуть свои дома. На сайте МИД есть рекомендации, в которых путешественников предупреждают об участившихся случаях нападений на иностранцев, вооруженных грабежей и убийств в ЦАР.

Читайте также:

Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР

Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?

На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Ходорковский. Труб(п)ы"- фильм Андрея Караулова
Темы ЦАР Африка журналисты Михаил Ходорковский убийство журналистов
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Аналитика
Как долго инвесторы адаптируются к трендам?
Партии
"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?
Новости Все >
Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России
Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа
Элитная "первичка" теряет позиции
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
СМИ: китайские компании останавливают покупку нефти в США
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
Вложения в мировую недвижимость превысили $340 млрд﻿
Полиция Швеции застрелила юношу с синдромом Дауна из-за его игрушки
Девелопмент готов к перезагрузке - КоммерсантЪ
UBS: биткоин может заменить денежную массу США только при стоимости $213 тыс.
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России
Власть
Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном
Газ
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном Видео 
Читательский топ
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Израиль официально предупредил Иран о войне
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа

Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.

Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Экономика
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Министерство обороны
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Евросоюз
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Политика
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.

Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Правительство
Когда власть против всего народа
Евросоюз
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Когда власть против всего народа
Правительство
Когда власть против всего народа
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Общество
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Василий Амирджанов Главная угроза демократии США - русские... мемы Василий Амирджанов Соломон Соловьев Какими могут быть Львы до дрессуры? Соломон Соловьев Антон Куликов Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией Антон Куликов
Комментарии
Американец приплыл на Чукотку и попросил убежища в России
Наталья Поклонская собралась "взорвать" пенсионную реформу
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР
Полиция Швеции застрелила юношу с синдромом Дауна из-за его игрушки
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
Полиция Швеции застрелила юношу с синдромом Дауна из-за его игрушки
За критику власти в WhatsApp россиян начали судить
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
Когда власть против всего народа
Когда власть против всего народа
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Соцсети "похоронили" биатлонисток за побег на Украину
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Миллиарды на тротуарную плитку - девиз мэрии
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Партии
"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?

Вместо поддержки семей погибших в ЦАР журналистов отправивший их на съемки бизнесмен Ходорковский озабочен лишь своим имиджем.

"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ