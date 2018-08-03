"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?

Вместо поддержки семей погибших в ЦАР журналистов отправивший их на съемки бизнесмен Ходорковский озабочен лишь своим имиджем.

Михаил Ходорковский. Фото: Fotodom.ru

Накануне несколько Telegram-каналов подтвердили, что им поступали предложения о размещении публикаций, отводящих негатив от экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в связи с недавним убийством в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов.

Запросы поступили владельцам крупных площадок в Telegram 1 августа, сообщил автор канала "Караульный". До обсуждения стоимости публикаций дело, как правило, не доходило — администрации каналов сразу отклоняли заказ.

После гибели россиян в ЦАР многие пользователи соцсетей обрушились с критикой на Ходорковского, считая его главным виновником трагедии, отправившим журналистов в зону конфликта полулегально и без охраны.

Бывший предприниматель не отрицает, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль работали над его проектом, однако ответственность за их гибель брать на себя не желает.

Напомним, по информации СМИ, россияне направились в Африку, чтобы снять документальный фильм по заказу "Центра управления расследованиями", чьим инвестором является Ходорковский.

"Полное морально-нравственное падение"

После инцидента Ходорковский обещал организовать группу для независимого расследования инцидента. Однако пока деньги он тратит лишь на попытки спасти свою репутацию, проплачивая публикации у топовых блогеров и в зарубежных СМИ. По некоторым данным, заказные статьи могут появиться в Washington Post и других крупных западных изданиях.

Деньги в поддержку семьям погибших журналистов собирают исключительно неравнодушные коллеги, а организацией перевозки тел на родину занимается посольство РФ.

Как сообщил первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич со ссылкой на проверенные источники, доставка тел журналистов обратно в Россию происходит тоже без участия Ходорковского.

"Он даже на это священное дело ни копейки не выделил. Этим занимается МИД при поддержке частного бизнеса. Мы видим полное морально-нравственное падение", — высказался представитель ОП РФ.

Он отметил, что позиция опального олигарха по поводу этой истории уже неоднократно менялась. Сначала он отрицал, что погибшие журналисты были его сотрудниками. Потом признал, что работали они все же по его заданию. Теперь он лицемерно недоумевает, почему они не взяли охрану, игнорируя тот факт, что вопросами безопасности должен заниматься заказчик съемок.

"По факту, в одной из самых опасных стран мира россияне остались без какой-либо поддержки. Он погубил талантливых журналистов, подставил их и пытается еще какую-то акцию провернуть, как обычно, замести следы и заодно "хайпануть" на этой теме. Вся эта скупка постов в интернете… Человек занимается вообще не тем", — убежден Малькевич.

Он сообщил, что комиссия Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций после этой трагедии уже предложила пересмотреть закон о правах журналистов, чтобы установить четкие правила их нахождения горячих точках, включая обязательную страховку, вопросы аккредитации и стандарты безопасности. Предполагается также обязать владельцев и редакторов СМИ нести ответственность за судьбу своих сотрудников.

"Попытки навредить интересам России продолжатся"

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, назвал Ходорковского опытным медиаменеджером, который прекрасно понимает, как работают медиаресурсы.

"Ситуация повернулась так, что сейчас он фактически обвинен в спецоперации, результатом которой стала гибель российских граждан. Конечно, это не тот информационный фон, который ему нужен. Поэтому он начал действовать, как привык, пытаясь заблокировать информацию. Это стандартные инструменты, которыми он пользуется", — заметил политолог.

Он не исключил, что на этом история не закончится — вероятно, будут проводиться и другие акции с целью дискредитировать Россию и руководство ЦАР с параллельными попытками отвести подозрения от Ходорковского.

Напомним, трагедия произошла 30 июля. По информации СМИ, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль имели при себе просроченные журналистские удостоверения. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства произошедшего выясняются. Доставить тела погибших в Россию обещают в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострена на фоне столкновений между боевиками исламистской группировки "Селека" и повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018-го, за время конфликта погибли уже более шести тысяч человек, еще около миллиона вынуждены были покинуть свои дома. На сайте МИД есть рекомендации, в которых путешественников предупреждают об участившихся случаях нападений на иностранцев, вооруженных грабежей и убийств в ЦАР.

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