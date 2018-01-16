Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США

В России ведутся работы, направленные на нейтрализацию американской стратегии "Быстрого глобального удара" (БГУ). Пентагон признал наличие у России беспилотной подводной лодки, способной нести мощный ядерный боеприпас.

При ликвидации противника за 48 часов США ставят на высокоточное оружие — гиперзвуковые снаряды, выпущенные из орудий надводных кораблей, а также на удар через ядерную триаду неядерными снарядами. Но самолеты еще надо поднять в воздух, против МБР есть эффективные средства ПВО, а вот подводный флот наиболее неуязвим. На его развитие и делает ставку Россия, как выясняется из доклада Пентагона, опубликованного 14 января.

Преимущества подводного флота

Подводные лодки могут поражать цели, располагаясь у морских границ противника (не нужно содержать дорогостоящие авианосцы и военные базы). На ракеты средней дальности морского базирования не распространяется действие Договора о РСМД. Стрельбы крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Каспийского моря по террористам ИГИЛ* в Сирии показали эффективность такого оружия. Российские подводные лодки американцы и европейцы периодически замечают у своих берегов, но отследить не могут.

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Пока США имеют количественное и качественное преимущество над Россией по подводному флоту, но, по их собственным прогнозам, к концу 2020-х годов потеряют его, если не предпримут адекватных мер.

Россия, наоборот, совершенствует свой подводный флот на перспективу. Совсем недавно на вооружение начали поступать атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) четвертого поколения проекта 955 "Борей". Сейчас их три — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". До 2020 года предполагается поступление еще пяти лодок.

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Лодка "Борей" совершеннее, чем американский аналог Ohio. На ней использовано новейшее шумопоглощающее покрытие, более совершенное гидроакустическое и навигационное оборудование, выше уровень автоматизации. Наряду с винтом имеется водометный движитель.

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Перспективна и атомная лодка тактического назначения (АПЛ) проекта "Ясень", она выигрывает у аналогичного американского проекта "Вирджиния" по малошумности и используемому вооружению: "Калибры" более эффективны, чем устаревшие американские "Томагавки".

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Всего к 2020 году предполагается довести количество "Ясеней" (сейчас — "Северодвинск" и "Казань") до восьми. Есть у России и 20 дизельных подлодок (проект "Варшавянка") — класса, которого нет у американцев, что нивелирует количественное отставание по АПЛ плюс ПЛАРБ (38 на 56). Да, дизельные лодки уступают по возможностям атомным, однако на них установлены грозные крылатые ракеты "Калибр".

Америке надо торопиться

Издание Navy Times сообщало год назад, что по действующему плану закупок ВМС США на 30 лет, флот многоцелевых атомных подлодок (АПЛ) в 2022 году окажется меньше допустимого минимума в 48 лодок, а еще через шесть лет останется всего 41 субмарина. Это на 25 единиц ниже нового плана в 51 лодку, который намечено осуществить к середине века, пишет Real clear defense.

При этом, указывает портал, надо производить по две многоцелевые лодки в год, чтобы восполнить уход класса "Лос-Анджелес" (36 единиц) начиная с 2027 года. Что касается лодок класса ПЛАРБ — то надо строить ежегодно не менее одной лодки типа Columbia, чтобы заменять устаревающий класс Ohio.

Первая подводная лодка этого типа достигнет предельного срока службы в 2027 году, значит, начинать строительство надо не позднее 2021 года. "Флот не в состоянии что-либо изменить", — анонимно поделился с Navy Times аналитик конгресса США. По его словам, "это следствие решений, принятых за последние 20 лет".

Россия построила подводный беспилотник

Упомянутый доклад "Обзор ядерного потенциала" (Nuclear Posture Review) Пентагона говорит о том, что в России построен секретный мощный подводный ядерный беспилотник, способный перевозить ядерную боеголовку в 100 мегатонн, пишет Huffington Post.

В докладе говорится, что "Россия разрабатывает и развертывает новые ядерные боеголовки и пусковые установки. Это "многократные обновления каждого звена российской ядерной триады".

В РФ также разрабатываются по меньшей мере две новые межконтинентальные баллистические системы, гиперзвуковая пушка и новая межконтинентальная ядерная подводная автономная торпеда, говорится в докладе.

Автономная торпеда Ocean Multipurpose System Status-6, прозванная Пентагоном "Каньон", пишет Defense News, была протестирована в ноябре 2016 года — запущена с подводной лодки "Саров". Вообще она предназначена для запуска по крайней мере с двух различных классов атомных подводных лодок, включая 949А "Антей", который может иметь на вооружении одновременно четыре беспилотных аппарата Status-6, уточняет издание.

Такие аппараты смогут применяться для уничтожения основных портов американских подводных сил, таких как Кингс-бей (штат Джорджия) или Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон), писала два года назад Washington Free Beacon. Но аналитики тогда советовали американским обывателям не волноваться: у России "на завершение разработки проекта и испытания прототипов нового подводного аппарата уйдут годы".

Выяснилось, что России понадобилось всего два года. Тем самым российские ученые доказали, что способны создавать высокотехнологическое и высокоточное оружие в короткое время.

Добавим, что информация о ядерном оружии для российского флота была опубликована в годовом отчете конструкторского бюро "Рубин-Север" (Северодвинск) в июле 2016 года. В нем говорится, что "частью системы "Статус-6" является беспилотный подводный робот, представляющий собой гигантскую глубоководную высокоскоростную торпеду с ядерной боеголовкой". Дальность ее действия — 9977 км, максимальная скорость — 56 узлов (для сравнения скорость американской многоцелевой АПЛ типа Seawolf до 35 узлов), глубина погружения — почти 1 км.

* ИГИЛ — "Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте статью на английской версии Pravda.Ru

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