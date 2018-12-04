Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции

Россия в отношении неадекватных действий США в двусторонних отношениях отделывается заявлениями о нарушениях норм международного права. А где же наши очерченные американцам "красные линиии"?

Например, за закрытия российских представительств в трех городах США и снятие с них государственных флагов РФ. За несанкционированные проникновения и взлом служебных дипломатических помещений. За необоснованное выдворение российских дипломатов, похищения и аресты граждан России в третьих странах с выдачей их по запросу США. Все это не характеризует Министерство внутренних дел (МИД) РФ как сильный международный департамент, который должен защищать россиян, где бы они не находились.

Россияне хотели бы не слушать ни к чему обязывающие "партнера" "возмущения", а видеть адекватные действия, которые начертили бы для него определенные "красные линии". Например, американцы арестовали Марию Бутину - найдите аналогичную "Смит" в России, арестовали Виктора Бута - найдите такого же "Смита" в России. Или в горячих точках, или в дружественных третьих странах, благо желающих вести подрывную деятельность против нас руками американского гражданина Джорджа Сороса не переводится.

Кстати, он обвиняется в Венгрии в антигосударственной деятельности. Неужели нельзя скооперироваться с Будапештом, провести совместное расследование и выдать в Интерпол ордер на его арест или на людей из его институтов?

Или американцы прошли с обыском и сняли флаги — сделайте тоже самое в России. Иначе у общества создается ощущение, что нам, образно говоря, "плюют в лицо, а мы только утираемся".

Как сказал "Правде.Ру" экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, министр Сергей Лавров ведет по эти вопросам частные беседы с американским руководством, "что эффективней, чем официальные заявления". "Мы нанимаем адвокатов для наших граждан, дачу (американскую) закрыли, ограничили их дипломатам возможности для поездок, пригрозили не аккредитовывать их журналистов. Мы создаем проблемы в виде контрсанкций, но дальше — только война", — сказал эксперт.

Дипломат, заметил, что "в свое время мы с американцами всегда обменивались заключенными". "У нас есть заключенные — граждане США, не знаю почему не ставится вопрос об обмене".

"В отношении Советского Союза санкции почти не применялись, потому что у нас рубль был отвязан от доллара. После того, как мы сбили нарушивший наше воздушное прстранство южнокорейский самолет, американцы долго думали, какие меры против нас предпринять. Ничего они не предприняли, кроме закрытия прямых авиарейсов, потому что наша экономика была независимой", — сделал вывод Сергей Орджоникимдзе.

"Россия — это не Советский Союз", — согласился с предыдущем мнением директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. "Россия не имеет за собой огромного социалистического лагеря и независимой от международных институтов и США экономики. Соединенные Штаты могут запретить российским банкам проводить международные транзакции, а Россия не может американским банкам ничего запретить. Соединенные Штаты могут запретить покупать российскую нефть другим государствам, а Россия не может запретить никому покупать что-то у Соединенных Штатов", — заметил эксперт.

Дмитрий Солонников полагает, что "каждый клубок проблем" во взаимоотношениях с Западом "надо распутывать индивидуально". Ситуация с русской мафией в Испании, и ситуация с отравлением Скрипалей в Великобритании — различны по сути, заметил он. Мария Бутина, по его мнению, это "вообще проблема внутрироссийская", вызванная тем, что "российские граждане, компании, деятели позволяют себе самостоятельно, без информирования МИДа проводить частные действия за рубежом".

По словам Дмитрия Солонникова, "Владимир Путин может себе позволить не говорить по телефону с Петром Порошенко, но не позволит себе не отвечать на звонки президентов и премьер-министров европейских государств или США". "Одно дело — провокации, которые организует Украина, и другое — недружественные действия со стороны Соединенных Штатов". Россия должна определиться со своей внешней политикой. Для чего она существует и какие интересы перед ней стоят, а потом ее в течение долгих лет, планомерно отстаивать", — резюмировал эксперт…

Со своей стороны директор Международного Института Новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает, что "Россия отвечает США асимметрично - больно и неприятно". "И, судя по участившимся истерикам оппонентов, нам удается и довольно многое в этом смысле". Политолог заметил, что "диванные эксперты", говорящие о плохой паботе МИД РФ, "приносят вреда гораздо больше, чем пользы". Они "выступают на стороне потенциального противника или врага, сея панику ". А, возможно, они "ангажированы и оплачены врагами, оппонентами", продолжил политолог. "Почему у них должна быть информация о том, что делается асимметрично? Кто они такие? Никто. Паникеров во время войны расстреливали. Я бы рекомендовал тем, кто заблуждается в силу сложности характера и особенностей психики — выдохнуть, попить воды и трижды подумать, прежде чем писать всякую ерунду в соцсетях", — сказал Алексей Мартынов для "Правды.Ру".

С точки зрения заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, система безопасности, работающая через Совбез ООН, "становится все менее приспособленной, чтобы управлять современными процессами". "Сегодня речь идет о постепенном формировании альтернативных систем, и, в связи с этим, обостряется борьба за лидерство", — отметил дипломат.

"В ряде случаев нас провоцируют, чтобы остановить формирование альтернативы, поэтому в одних случаях нам надо жестко реагировать, например, как Сирии, где мы применили военную силу, в других — подождать реагировать", — сказал Андрей Бакланов.

По ряду направлений, по его мнению, надо вести себя жестче и "рисовать им красные линии". "Но на американские санкции мы не можем ответить санкциям. Мы этим накажем наши компании, которые с огромным трудом в конкурентной борьбе сумели завоевать определенные позиции на рынках западных стран. Жесткость должна носить мудрый характер. Критерий может быть только один — получили ли мы что-то с точки зрения наших политических, финансовых, экономических, торговых интересов или нет", — отметил политолог.

На Украине, по словам эксперта, мы могли бы действовать жестче, но "пусть население страны более четко определит свою позицию по отношению к бандеровской власти". Что касается Бута и Бутиной, то у Андрея Бакланова" нет представления о том, насколько они виновны". "К тому же американцы тоже не всесильны, когда они могут, то они делают, когда не могут — не делают. Своего Сноудена они так от нас и заполучили", — резюмировал для "Правды. Ру" Андрей Бакланов.

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