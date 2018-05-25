Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России

На второй день Петербургского международного экономического форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, зампредседателя КНР Ван Цишань и глава МВФ Кристин Лагард.

Началось заседание c выступления главы Российской Федерации, который поприветствовал всех участников ПМЭФ. Он отметил, что встречи в Петербурге стали хорошей традицией, встречей в доброжелательной атмосфере. И тут же подчеркнул, что особенно важны эти встречи в свете непростой международной ситуации.

Далее президент заявил о том, что развитие экономики и новые технологии будут в России развернуты в конкретные программы действий. "В своем развитии мы будем опираться на наш человеческий творческий и кадровый потенциал. Мы будем исходить из своих национальных интересов. Но продвигать их можно по-разному. Либо игнорируя иных игроков, либо сотрудничая с ними на взаимовыгодной основе", — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, "такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезное испытание на прочность. Условия для ведения бизнеса, доля инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются".

Президент отметил, что до недавнего времени в основе мировой экономики лежало два важнейших принципа. Во-первых, это свобода предпринимательства, торговли и инвестиций, которые были зафиксированы в принятых правилах участников международных отношений. А во-вторых устойчивость и предсказуемость этих правил, обеспеченных правовым механизмом.

"Однако, сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а подрыв этих основ. Вместо естественной эволюции эта система ломается. Правилом стало нарушение правил. Суть одна: нарушения стали официальным инструментом многих стран. И многие государства вынуждены принимать зеркальные меры, приспосабливаться", — с сожалением заметил президент.

По мнению Путина, "сегодня не получается договориться даже о символических шагах в мировой экономике. Заканчивается глобальная "свободная торговля". Сегодня речь идет о "новом издании" протекционизма. Со ссылками на национальную безопасность принимаются протекционистские меры и торговые ограничения".

При этом, по словам Путина, "закрученная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то этот режим торговых ограничений никогда применяться не будет, что подобные проблемы обойдут их стороной, но произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничения — снова и снова, все шире и шире, направо и налево, по любому случаю, не взирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи".

В глобальном масштабе такое поведение государств-центров силы чревато негативными, а то и катастрофическими последствиями. Такое стечение факторов способно привести к глобальному системному кризису, с которым человечество еще не сталкивалось.

Более того, президент РФ предостерёг: "такая система глобального недоверия может довести мировой рынок до состояния "натурального хозяйства". Правила должны быть едиными и прозрачными, легитимными, которые бы признавали все игроки мирового рынка".

По мнению президента, "Сегодня нам нужны не торговые войны, и даже не торговое перемирие, а полноценный торговый мир. Важно сохранять уважение друг к другу. Россия выступает за свободу торговли и мировую интеграцию, за свободный диалог и свободное и совместное движение на пути к развитию".

Говоря о путях развития экономики, глава РФ заявил: "передовые технологии, коммуникации, которые еще совсем недавно невозможно было себе представить, — тот, кто эффективно сможет использовать эти факторы роста, сумеет обеспечить рывок в экономике, социальной сфере, науке и образовании, существенно повысить жизнь граждан". Эта концепция, кстати, уже неоднократно повторялась российским президентом. Развитие и прорыв нужны России именно для сохранения и приумножения "человеческого капитала". И в подтверждение этого тезиса он заявил, что "Россия намерена существенно нарастить объемы жилищного строительства и решить проблему доступности жилья, прежде всего, для семей со средним достатком, семей с детьми" .

Возвращаясь к теме глобального экономического сотрудничества, президент России подчеркнул: "Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, за конструктивный партнерский диалог и призывает наших партнеров из Европы, из Америки, из Азии, других регионов мира вместе двигаться к целям устойчивого развития, к выработке такой модели роста, которая даст наиболее адекватный ответ на современные вызовы".

В глобальном же смысле, глава государства высказался за расширение "пространства свободы": "Мы будем расширять пространство свободы. Мы часто об этом говорим, не первый раз, когда и я, и мои коллеги об этом говорим, но это принципиально важная вещь. Поэтому считаю принципиально необходимым сказать об этом снова".

"Это принципиально важно для страны и сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы" — добавил Путин. И говоря о следовании этим принципам свободы, президент охарактеризовал этот курс следующим образом: "ключевой принцип нашего развития — это открытость страны, ее нацеленность на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах. А это в том числе предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Это важнейшая часть нашей национальной повестки. Развивая транспортный, энергетический, цифровой каркас России, мы намерены эффективно встроить его в глобальную инфраструктуру".

В итоге, ряд политологов и аналитиков уже, что называется, по "горячим следам" зафиксировали ключевые тезисы из речи Путина, которую можно расценивать, как внешнеэкономическую программу России на ближайшие годы: "Намерены строить политику вокруг человека. Только та страна может быть сильной и свободной, которая даёт человеку возможность проявить себя;

Будем расширять пространство свободы. Это принципиально важная вещь для становления сильного гражданского общества. Курс на либерализацию законодательства;

Для технологического прорыва в современном динамично развивающемся мире мы должны быть восприимчивы для новых идей и для новых технологий;

Открытость страны для участия в мировых интеграционных проектах. Необходимо строительство глобальной инфраструктуры для отечественного и иностранного бизнеса".

Следующим выступил президент Франции Эммануэль Макрон и, фактически, не просто поддержал инициативы Владимира Путина, но призвал быть еще "гибче и смелее в деле экономического сотрудничества". Он процитировал ряд отрывков из "Войны и мира", а затем заявил, что "Во Франции отвага вернулась к нам в умы. Давайте будем гибкими, как в дзюдо. Нужно бороться с тем, что Солженицын называл закатом смелости… надо быть смелыми!".

К слову, Синдзо Абе был более сдержан, но и более конкретен. Он высказался в пользу участия Японии в проекте создания транспортной инфраструктуры для доставки российского СПГ на азиатские рынки через Японское море. Однако, он тонко намекнул и на проблему Курил, не говоря об этом прямо.

Впрочем, подвижки по Курильским островам в последние годы наметились. Такие, как проект совместного экономического использования некоторых островов. Осталось его только запустить и посмотреть на результаты.

Абэ закончил свою речь пожеланием того, чтобы Азия стала мирным, процветающим и развивающимся регионом, отметив и проблему Северной Кореи и призвав "наставить Северную Корею на правильный путь".

Зампредседателя КНР Ван Цишань также посвятил свою речь "экономике доверия". По его словам, "чтобы создать доверие — нужно уважать друг друга". Он решительно осудил "санкционную дубинку", поскольку такая политика несет угрозы глобальному рынку.

Глава МВФ Кристин Лагард, согласилась с Путиным в том плане, что правила и прозрачность торговли и экономики действительно под угрозой. Однако, выразила мнение, что Россия справляется с трудностями, подчеркнув, что Россия сделала невероятный рывок. Однако призвала к большей интеграции России в мировую экономику и отказа от "сырьевой модели". Госпожа Лагард при этом упомянула об опасности глобализации, о том, что это не всегда справедливый процесс, что для одного из руководителей МВФ нечто небывалое.

Также, в качестве угроз она упомянула и отсутствие доверия, и кризис в экологии, и отсутствие многостороннего подхода к решению глобальных проблем. По её мнению, именно сам по себе многосторонний подход к решению глобальных проблем подвергается эрозии.

В части ответов на вопросы поднимались все те же проблемы: Иранская сделка, Корея, и санкционное давление со стороны США, теперь уже не только на Россию. И из этой части также стало понятно, что ПМЭФ и данное пленарное заседание могут стать первым контуром новых глобальных экономических и политических альянсов, а также, дать новые принципы экономического и политического сотрудничества с Россией.