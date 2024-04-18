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Олег Володин
Достал — применяй: опрос показал, что половина россиян ходит с оружием самообороны

DayDayNews: россияне надеются на полицию, баллончик и нож

4:15
Политика

Количество запросов в поисковые системы "какое оружие самообороны выбрать и купить" взлетело на 42% — таковы данные анализа поисковых запросов россиян в первом квартале 2024 года.

DayDayNews: россияне надеются на полицию, баллончик и нож
Фото: СарГУ-2016

Вероятно, причиной желания наших сограждан купить (с лицензией или без) оружие для самозащиты стали как разнообразная криминогенная обстановка, так и возросшая тревожность.

Проект DayDayNews провёл социологический опрос, в течении года выяснив у 23,7 тысяч россиян из 49 регионов, какое оружие самозащиты (самообороны) они уже имеют или планируют приобрести. 

Около половины (48%) россиян ответило, что не имеют и пока не планируют приобретать оружие самообороны (самозащиты).

Они пояснили, что их образ и место жизни не располагает к криминальным ситуациям, а также они рассчитывают на защиту со стороны государства (полиции, охраны), окружающих, и т. д.

Что же купили как удобное оружие самообороны остальные 52% россиян?

  • Лидером стал газовый баллончик ("перцовка" или иные смеси) — о его ношении заявили 19%. Это вполне логично, так как на ношение и приобретение газового баллончика не требуется разрешений, он недорого стоит и компактен.
  • Еще 11% ответили, что приобрели и носят травматический пистолет (требуется лицензия).
  • Также 11% в силу своей физической подготовки и силы считают, что "сами являются оружием — с кулаками и ногам".
  • Вариант "ношу нож" выбрали 7% россиян.
  • У 7% имеется огнестрельное (служебное или охотничье, требующее разрешения и учёта) оружие,
  • Столько же (7%) носит мощные электрошокеры (разрешения не требуется),
  • 3% выбрали струйные аэрозольные пистолеты ("Удары", "Добрыни", и т. д.) с удобством балончика и форм-фактором пистолета.
  • По 1% ответили, что их оружие самообороны — эти бита или дубинка (последнее запрещено к ношению кроме ЧОП и специальных служб) и "мощная пневматика".

Добавим, что ранее Pravda. Ru публиковала рейтинг самого эффективного и удобного оружия самозащиты от экспертов по самообороне и обычных людей, которым (увы!) довелось защищаться.

  1. Травматическое оружие. Считается, что "травматы" имеют высокую психологическую и боевую эффективность, но несут риск убить или покалечить нападающего.
  2. Кулаки в честной мужской драке.
  3. Газовые баллончики с перцовкой и аэрозольные пистолеты ("Удар М-2", "Добрыня", "Пионер").
  4. Электрошокеры. Требуют близкого контакта, но если это "профессиональный" шокер, то он очень эффективен.
  5. Ножи. Оружие не самообороны, а скорее агрессивной контратаки. Практически всегда их применение приводит к тяжким телесным повреждениями или смерти нападавшего.

Напомним, что пределы необходимой самообороны в России регулируются статьями 37 и 39 Уголовного кодекса РФ.

По ним обороняющийся может быть освобождён от уголовной ответственности даже в случае убийства или причинения тяжких повреждений бандитам, если доказано, что его действия "не превысили допустимых пределов".

Правомерность самообороны имеет место только в следующих ситуациях:

  • При защите повреждения получил только нападавший.
  • Оборона и средства были соразмерны нападению (удар ножом против кулака обывателя — превышение таких пределов).
  • Злоумышленник(и) действовал(и) реально (а не просто грозили словами, шутили, и т. д.), даже если не дошло до физического контакта.

При этом юристы и депутаты активно обсуждают и предлагают уточнение пределов необходимой самообороны — например, чтобы защищающийся мог не соизмерять ответ и угрозу в случае нападения на него в его же доме, при нападении на женщин и т. д.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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