Не СВО, а война на Украине признана в Кремле де-факто. НАТО и США приготовиться

Суперострожный в выражениях пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков употребил слово "война" для характеристики военного конфликта на Украине. Что это означает?
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".
РФ, по его словам, будет продолжать войну, "чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности граждан РФ и её территории", а это также ДНР и ЛНР в административных границах бывших Донецкой, Луганской областей, Херсонская и Запорожская области РФ.
Также Песков уточнил, что Москва "не может допустить существования на своих границах государства (Украины), у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, не говоря уже о территориях новых регионов".
Песков пояснил, что правовой статус СВО де-юре не изменился, но де-факто "всё это превратилось в войну на фоне всё большей вовлечённости Запада в конфликт".
Заявление примечательно тем, что ранее в Кремле и в российских СМИ слово "война" как альтернатива СВО было под запретом, допускалось лишь слово "прокси-война". Теперь запрет фактически снят. Это говорит об ужесточении линии Кремля в отношении НАТО.
Это может означать, что в ближайшее время…
Читайте по теме:
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Россияне доверили Путину осуществлять его план по Украине. Известно главное
Как объяснить стремительный разворот Финляндии от идеальных отношений с РФ до ужасающих
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.