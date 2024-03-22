Не СВО, а война на Украине признана в Кремле де-факто. НАТО и США приготовиться

Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной"

3:09 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Суперострожный в выражениях пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков употребил слово "война" для характеристики военного конфликта на Украине. Что это означает?

Фото: "General Atomics MQ-9A-1 Reaper ‘11-120 / TX’ ‘147ATKW’ (11-4120)" by HawkeyeUK is licensed under CC BY-SA 2.0.

СВО теперь можно называть "войной"

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

РФ, по его словам, будет продолжать войну, "чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности граждан РФ и её территории", а это также ДНР и ЛНР в административных границах бывших Донецкой, Луганской областей, Херсонская и Запорожская области РФ.

Также Песков уточнил, что Москва "не может допустить существования на своих границах государства (Украины), у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым, не говоря уже о территориях новых регионов".

Песков пояснил, что правовой статус СВО де-юре не изменился, но де-факто "всё это превратилось в войну на фоне всё большей вовлечённости Запада в конфликт".

Заявление примечательно тем, что ранее в Кремле и в российских СМИ слово "война" как альтернатива СВО было под запретом, допускалось лишь слово "прокси-война". Теперь запрет фактически снят. Это говорит об ужесточении линии Кремля в отношении НАТО.

Что означает смена риторики в Кремле?

Это может означать, что в ближайшее время…

Военные объекты стран НАТО, ведущих разведку и осуществляющих корректировку огня и атак ВСУ, станут законной целью. Это прежде всего касается натовских БПЛА в Чёрном море в нейтральных водах, при помощи которых ВСУ ведут атаки на Черноморский флот и Крым. Будут официально поддержаны собственные прокси-силы, это касается прежде всего армии Йемена. Гиперзвуковое оружие хуситов Йемена не могло появиться из ничего. КНДР будет спокойно работать с РФ, поставляя ей снаряды и ракеты, РФ выйдет из международных санкций против Пхеньяна, что покончит с блокадой страны. Активизируется работа вблизи границ "главного противника". Чем больше мигрантов пойдёт в США, тем лучше для РФ. Работу можно вести через соцсети. Возможно, будет создана военная база с ракетами в одной из дружественных РФ стран в Латинской Америке. Переговоры о мире с Западом будут вестись очень жёстко без всяких "перемирий", а только лишь на основе "новой Ялты". Усилятся военные действия на территории Украины. Сегодняшний удар по энергосистеме — лучшее тому подтверждение.

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