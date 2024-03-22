Дмитрий Песков заявил о перерастании СВО в полноценную войну

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Дмитрий Песков заявил в интервью, что Россия де-факто находится в состоянии войны

1:26
Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил о том, что вмешательство стран Запада привело к перерастанию спецоперации в полномасштабный региональный конфликт, полноценную войну. 

Дмитрий Песков заявил в интервью, что Россия де-факто находится в состоянии войны
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной".

Дмитрий Песков имел именно фактическую, а не юридическую сторону вопроса. Кроме того, в западной элите давно уже употреблялись словосочетания типа "мы воюем", "наша война" применительно к войне на Украине. Самым сенсационным стало заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что "мы воюем с Россией", сделанное ещё летом 2023 года, и которое вызвало негативную реакцию в Европе. Другие лидеры Запада, такие как Джо Байден и особенно Эммануэль Макрон неоднократно говорили о том, что невозможно допустить "для нас" победы России, ибо это будет означать конец необходимости соблюдения "правил" международного порядка. Касательно сущности этих "правил" и их легитимности Россия давно уже высказывала своё несогласие на самом высоком уровне и призывала вместо неясных "правил" руководствоваться принципами Устава ООН.

Заявление Дмитрия Пескова не означают, что Россия намеревается переводить войну в юридическую плоскость. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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