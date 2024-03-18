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Любовь Степушова
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ

Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах

3:43
Мир

Мировые лидеры, поздравившие Владимира Путина с переизбранием, обозначили легитимность новой России и определились со стратегическим выбором в пользу нового альтернативного мира.

Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах
Фото: wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кто поздравил Путина, тот признал легитимность новой России

Поздравить президента Владимира Путина с победой на выборах 2024 года означает:

  1. признать его легитимность как выбор российского народа и как партнёра по переговорам;
  2. признать легитимность воссоединения с новыми субъектами РФ;
  3. обозначить выбор стратегического партнёрства с РФ;
  4. стать ядром формирования нового альтернативного мира.

Через несколько часов после закрытия участков первыми поздравили Путина союзники в Латинской Америке.

  • Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро,
  • президент Никарагуа Даниэль Ортега,
  • правительство Кубы от лица главы кубинской дипломатии Бруно Родригеса Паррильи.

"В процентном отношении Путин полностью выиграл войну против всей западной коллективной империи, продемонстрировав ценности русского народа, что знаменует собой долгий путь победы президента Владимира Путина, долгий путь утверждения новой России, великой России, многополярного мира, мира равновесия", — сказал Мадуро.

Далее поздравления прислали:

  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент КНДР Ким Чен Ын,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • президент Ирана Ибрагим Раиси.

Уже к полудню 18 марта отличился президент КНР Си Цзиньпин, он лично направил Путину поздравление после поздравлений от лица МИД Китая.

Затем присоединились президенты:

которые поздравили Путина по телефону.

Армяне скоро узнают, почему сербы хвалят Путина

От лидера Армении Никола Пашиняна поздравления к 13 часам дня не пришли. Итого, по партнёрам России по ОДКБ и ЕАЭС только он отмолчался. Это означает скорый выход Армении из интеграционных проектов с РФ.

Также пришли поздравления из Вьетнама, Кувейта, Мьянмы, лидера боснийских сербов Милорада Додика, который в отличие от Армении признаёт, что РФ хорошо защищает сербов.

"Сербский народ с радостью приветствовал победу президента Путина, поскольку они видят в нём великого государственного деятеля и друга, на которого мы всегда можем рассчитывать и который будет охранять наш народ", — заявил Додик.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связи с Папой Римским Франциском, заявил, что тот "поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации". Это особенно интересно, потому что понтифик знает то, чего не знают другие.

Россию игнорировать невозможно

Запад поздравлять не будет. Лидеры его стран отчитались, что переизбрание Путина якобы не было ни справедливым, ни свободным, поэтому выборы нелегитимны.

"Все 27 членов Европейского союза позднее выступят с совместным заявлением по поводу выборов в России", — сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Но Россия не та страна, которую можно игнорировать, мир подписывать они будут всё равно с Путиным, правда, возможно, другим составом, который всё, что нужно России, признает.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир путин
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