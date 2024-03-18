Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ

Мировые лидеры, поздравившие Владимира Путина с переизбранием, обозначили легитимность новой России и определились со стратегическим выбором в пользу нового альтернативного мира.
Поздравить президента Владимира Путина с победой на выборах 2024 года означает:
Через несколько часов после закрытия участков первыми поздравили Путина союзники в Латинской Америке.
"В процентном отношении Путин полностью выиграл войну против всей западной коллективной империи, продемонстрировав ценности русского народа, что знаменует собой долгий путь победы президента Владимира Путина, долгий путь утверждения новой России, великой России, многополярного мира, мира равновесия", — сказал Мадуро.
Далее поздравления прислали:
Уже к полудню 18 марта отличился президент КНР Си Цзиньпин, он лично направил Путину поздравление после поздравлений от лица МИД Китая.
Затем присоединились президенты:
которые поздравили Путина по телефону.
От лидера Армении Никола Пашиняна поздравления к 13 часам дня не пришли. Итого, по партнёрам России по ОДКБ и ЕАЭС только он отмолчался. Это означает скорый выход Армении из интеграционных проектов с РФ.
Также пришли поздравления из Вьетнама, Кувейта, Мьянмы, лидера боснийских сербов Милорада Додика, который в отличие от Армении признаёт, что РФ хорошо защищает сербов.
"Сербский народ с радостью приветствовал победу президента Путина, поскольку они видят в нём великого государственного деятеля и друга, на которого мы всегда можем рассчитывать и который будет охранять наш народ", — заявил Додик.
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связи с Папой Римским Франциском, заявил, что тот "поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации". Это особенно интересно, потому что понтифик знает то, чего не знают другие.
Запад поздравлять не будет. Лидеры его стран отчитались, что переизбрание Путина якобы не было ни справедливым, ни свободным, поэтому выборы нелегитимны.
"Все 27 членов Европейского союза позднее выступят с совместным заявлением по поводу выборов в России", — сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Но Россия не та страна, которую можно игнорировать, мир подписывать они будут всё равно с Путиным, правда, возможно, другим составом, который всё, что нужно России, признает.
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