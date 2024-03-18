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Любовь Степушова
Россияне доверили Путину осуществлять его план по Украине. Известно главное

Путин по Украине имеет чёткий план действий, но не раскрывает его

3:56
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Путин сделал несколько важных заявлений по Украине в своём штабе в полночь, когда стало известно, что конкурентов на выборах у него нет.

Путин по Украине имеет чёткий план действий, но не раскрывает его
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Мирные переговоры по Украине будут на условиях РФ

На вопрос журналиста, с кем он будет говорить о мире на Украине, так как Зеленский не подтвердит свой мандат, президент РФ заявил, что "это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя".

"Мы подумаем, с кем будем договариваться о мире", — сказал Путин.

Он уточнил, что "мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются".

"А если они действительно, по-серьёзному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами. А не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года", — сказал Путин.

Серьёзность — это учёт интересов РФ, а именно отход НАТО на границы 1997 года. Это требования, которые были озвучены до начала СВО.

Воссоединение с Харьковской областью будет, но сначала — "санитарная зона"

Далее Путина спросили о возможности присоединения к России Харьковской области. Президент умолчал о присоединении, предпочитая не торопить события. Но не исключил, создания "санитарной зоны" на территориях, подконтрольных киевскому режиму.

Пределы "санитарной зоны" вокруг ДНР будут зависеть от дальнобойности орудий, поставленных Западом Украине, отметил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, исходя из административных границ бывшей Донецкой области, "санитарная зона" должна проходить "по территории, по крайней мере, Днепропетровской области".

Исходя из административных границ Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской и Запорожской областей, ЛНР — эта зона должна проходить по территориям Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей. Но если Запад поставит ракеты с радиусом действия 300 и даже 500 километров, то зона отодвинется до Львовской области.

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Такая линия должна проходить по границам Львова, чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", — написал Медведев в Telegram.

Вместе с тем Путин не будет торопиться тактически, а будет выжидать удобного момента для наступления, так как перемалывание сил ВСУ его устраивает.

"Власовцев" в плен брать не будут

В приграничной зоне Украины со "старыми" областями РФ, по его словам, находится около пяти тысяч солдат ВСУ, которые несут высокие потери.

"Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает… Это такая мясорубка для них", — добавил Владимир Путин.

Путин, комментируя участие новых "власовцев" в террористических набегах на территорию РФ, дал понять, что в плен их брать не будут и назвал их "подонками".

"Они пошли с оружием в руках против Родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям будем относиться как к тем, кто находится в зоне боевых действий", — сказал президент.

По вопросу о вводе сил НАТО на Украину президент заявил, что ничего невозможного нет, так как уже много военных из стран НАТО воюют и умирают в зоне СВО. Но эскалация в этом смысле приближает третью мировую войну.

Непредсказуемый Путин страшит Запад

Путин находится в хорошей физической форме, выглядел уверенно, но всех карт не раскрыл. Очевидно, что всё идёт по плану Кремля: российская армия наступает, санкции Запада недейственны, экономика растёт, народ поддерживает, а элита не предала и держится стойко.

"Вступая в свой новый срок на фоне глобальной турбулентности и опасений новых конфликтов, Путин, скорее всего, окажется таким же непредсказуемым, как и прежде", — написала The Times.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина владимир путин
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