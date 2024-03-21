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Дмитрий Плотников
Все эти Игры не для нас. Олимпийский белый флаг предательства

Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина

3:30
Политика

Итак вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сказал, что российские спортсмены "наверное, могут ехать на Олимпийские игры в Париж".

Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Наверное…

Если соберутся.

"Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остаётся, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", — сказал журналистам он.

Кстати, для нейтральных спортсменов, каковыми и будут российские и белорусские олимпийцы, уже придумали специальный гимн, который уже окрестили "похоронным маршем". Именно так метко назвала его легендарная Ирина Винер.

И хотя Международный олимпийский комитет (МОК) увещевает, что никаких бумаг против специальной военной операции на Украине никто из членов команды из России подписывать не будет, я как-то склонен не доверять больше этой организации. Однако больше чем уверен, что МОК хотелось бы, чтобы какие-то спортсмены из России и Белоруссии приехали туда.

И войну, и позор…

Чиновники от мирового спорта обязательно сделают из этого какое-нибудь гадкое политическое шоу. Надо понимать, что если они сделали нейтральным спортсменам отдельный гимн, флаг, то они обязательно втянут их в какие-то политические игрища. И будут этих спортсменов препарировать как ту лягушку.

Обязательно сбегутся все западные корреспонденты, будут задавать не только провокационные вопросы, но и будут постоянные провокации. К бабке не ходи, что спортсменов замучают допинг-пробами. И постоянно будут тыкать их происхождением, их отношением к "стране-агрессору".

Напрашивается вопрос, ради чего едут эти спортсмены туда? Пусть мне кто-нибудь объяснит, ради чего все эти унижения и тяжёлые условия? Ради медалей, которые опять же, ещё надо завоевать под таким давлением? Ради поездки в клопиный Париж? Да сегодня у нас в любом городе России чище и безопаснее.

Извращённый спорт

Мне кажется, спортсмены ещё не представляют, на какое унижение они идут ради этой поездки. Всё-таки думаю, что чиновники как раз и должны были объяснить им это.

А вот российской сборной по боксу объяснять это не надо, они все прекрасно понимают и первыми отказались от беспрецедентно несправедливых условий Международного олимпийского комитета. Хотя больше чем уверен, что подавляющее большинство российских спортсменов такого же мнения, как и боксёры.

И это всё будет происходить на фоне того, что никто им не сможет помочь и никто их не сможет защитить. Убеждён, что многих будут склонять сменить спортивное гражданство. Кто-то, наверное, и согласится. Поэтому, наверное, туда едут те, кто априори готов к этому. И хотят использовать Олимпиаду как площадку для решения этой "проблемы". Ну что ж, бывают и такие люди, для которых слово "Родина" является каким-то неясным абстрактным понятием.

Но, по моему мнению, поехать ради мнимой медали, отказавшись от своего флага, это довольно мерзко. И когда мы тот же самый коллективный Запад обвиняем в двойных стандартах с такими же поступками, не надо в эти самые двойные стандарты скатываться. Продолжаю утверждать, что белый флаг на Олимпиаде — брат-близнец белому флагу на фронте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы франция ирина винер дмитрий чернышенко
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