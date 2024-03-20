Русские схлестнулись с французами на СВО: отправили домой в "железных одеждах"

Французы уже давно с зоны спецоперации едут домой в цинковых гробах

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Российские бойцы схлестнулись с французами в зоне спецоперации.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

В результате наёмники отправились домой в "железных одеждах", рассказал замруководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, боец отряда "Центр" Дмитрий Джиникашвили.

Чем ближе крах Киева, тем чаще в зоне СВО будут происходить прямые контакты с солдатами с Запада, которые пока действуют под видом наёмников.

"Не исключён тот вариант, когда в самом конце, на краю гибели власти Незалежной напрямую попросят о введении полноценного контингента под флагом западной коалиции. Макрон уже практически в открытую говорит, что Париж готов оказать такую поддержку "стране 404". Впрочем, на фронте и так хватает бойцов из Пятой республики", — цитирует "Царьград" Джиникашвили.

Он подчеркнул, что с французами они уже давно "взаимодействуют" время от времени, успешно отправляя их домой в цинковых гробах. Поэтому для ВС РФ ничего не меняется. Просто статус погибших уже будет как представителей регулярной армий Франции.