Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС

Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы

3:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Европа хочет консолидироваться и послать своих военных на Украину.

Фото: defenseimagery.mil by TECH. SGT. H. H. DEFFNER is licensed under public domain

Итак, представим гипотетически, что западные лидеры договорились между собой и пришли к мнению, что им надо объединяться и начинать противоборство с Россией. Возникает вполне закономерный вопрос, готова ли сама Европа к такому противостоянию?

Однозначно на этот вопрос ответить сразу сложно, поскольку население Европы никто об этом ещё не спрашивал.

"Цветущий сад"

Но ведь не секрет, что вся концепция европейского существования, существование граждан крупных стран Европейского Союза — это комфорт и достаток. Как сказал главный европейский дипломат Жозеп Борель - это жизнь в райском райском цветущем саду. Смогут ли они поступиться этими райскими кущами и найти в себе какие-то мобилизационный ресурсы, чтобы противостоять России?

Для того, чтобы взять и всё перестроить на военные рельсы, нужно поменять всю концепцию существование в Евросоюзе, чтобы поставить европейцев "под ружьё". Причём это будет происходить на фоне падения уровня жизни, поскольку экономика тоже будет падать. Готовы ли к этому, привыкшие к хрусту французской булки по утрам, европейцы? Очень и очень сомневаюсь.

Чтобы европейцы хоть как-то мобилизовались, нужно, чтобы они поверили в ложь, что Россия якобы вторгнется после Украины в Европу. Сегодня особо этому никто не верит. Также европейцев можно завлечь небывалыми денежными вознаграждениями. Однако, как я говорил уже выше, в Европе предвидятся одни только расходы, поэтому никаких преференций в денежном виде европейцам не светит.

Военные рельсы

Ну и честно сказать, чтобы подготовиться так же, как уже адаптированная к военным действиям Россия, нужно не год и не два. Европе на это понадобится лет пять, особенно если учесть тот факт, что 90 процентов своего вооружения и боеприпасов они уже отдали Украине. Поэтому на данный момент Европу к такому не готова.

Единственное, что в этом случае Европа может увеличить свою помощь киевской власти. то есть можно помогать Украине воевать. Этот тезис пока европейцы в лице Макрона и продвигают. Ясное дело, что всё это они хотят делать именно на Украине. На своей земле они воевать, конечно, не готовы.

А если посмотреть на то, какие забастовки европейские фермеры устроили из-за падения цен, то можно себе представить в какую панику они впадут, когда им скажут, что надо брать автомат и езжать воевать на Украину. Не надо быть провидцем, чтобы понимать, что желающих там будет очень немного. Все, кто хотел поучаствовать в боевых действиях на Украине, уже там были. Многие, кстати приехали обратно в гробах, а выжившие сбежали домой, в Европу.

Мы вас ждём

Поэтому очень сомневаюсь, что среднестатический европеец хочет воевать. Замотивировать его сегодня нечем, да и в век информационных технологий все прекрасно понимают, что творится на Украине. Как аккуратно ведут специальную военную операцию российские войска, и как по-террористически бомбит мирные дома украинский режим.

А если мы говорим о войсках, то к бабке не ходи, российская армия очень ждёт эти обещанные 2 тысячи французских военных на Украине. Уверен, в них сразу полетит всё, что только можно: ФАБы, ракеты, беспилотники.

Посылая своих солдат на Украину, Макрону прежде всего нужно приготовить 2 тысячи могил. Вот тогда можно будет и посмотреть на реакцию "цветущего сада".

"Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине", — пророчит замглавы Совбеза Дмитрий Медведев…