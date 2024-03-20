Почему президент Зеленский сперва отказался от ввода французских войск

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отказался от ведения в страну французских войск.
Он вдруг заявил, что Украина "пока держится", хотя ранее и просил НАТО о вводе контингента.
Правда, он сказал, что иностранные войска не нужны, а нужны деньги и оружие, комментирует ситуацию политолог и публицист Ростислав Ищенко.
"Причём, он заявил об этом в тот момент, когда ни Франция, ни кто бы то ни было ещё на Западе не были готовы ввести войска буквально завтра. Напомню, что решение этого вопроса в любом случае растягивается на месяцы. Однако прямо сейчас можно под отказ от того, чего всё равно не случится завтра (ввод войск), попытаться получить больше денег и оружия", — отметил обозреватель.
По словам эксперта, у украинского президента это получилось. Однако если западные кураторы Киева будут точно готовы ввести свои войска, никто на Украине от них отказываться не станет, цитирует "Военное дело" Ищенко.
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