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Олег Володин

Обещанный WP туннель появится в Крыму, но не в Керчи

6:18
Политика

Мировые СМИ продолжает обходить сенсация о якобы планах тайного строительства Россией и Китаем туннеля в Крым "для страховки на случай разрушения Крымского моста" — уже опровергнутая властями и экспертами.

Обещанный WP туннель появится в Крыму, но не в Керчи
Фото: Screenshot from a video depicting the Underwater Floating Tunnel that Norway wants to build. (Image: Vocativ

Суть вброса, опубликованного Washington Post, подхваченного Newsweek и тиражируемого ведущими западными изданиями — "Разведка Украины перехватила (а неназванные спецслужбы США подтвердили) данные о том, что РФ при помощи КНР собирается построить тоннель под Керченским проливом".

Зачем?

Якобы, на случай критического поражения Крымского моста (который может быть критически поражен только ядерным ударом) "высокоэффективными украинскими ВСУ" (читается — "дайте оружие и денег", верно?).

Как?

Якобы тайно — чтобы никто не узнал про китайских строителей и технику. Дескать, иначе "Китай впервые начнет помогать Крыму, этим — признает его и получит чудовищные санкции в пакете для пакетов с санкциями".

К слову, КНР уже предоставляла кабелеукладчик для энергомоста в Крым и своих рабочих, а санкций… не было, побоялись на Западе ссориться с "главным кредитором и фабрикой мира".

Власти тут же опровергли этот вброс.

  1. Дмитрий Песков от имени Кремля сразу назвал публикацию "чушью", добавив "на The Washington Post не похоже".
  2. Глава Крыма Сергей Аксенов также написал, что подобные "инсайды" являются враньём и выдумкой — иронизируя, что "на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации".

"Прямо вал перепечаток, кто-то явно хочет уронить рейтинг и биржевой курс акций определённых китайских компаний. И это не первый вброс такой идеи — в 2017 году уже было такое. Эксперты назвали такую идею очень странной" — сообщает "Блокнот Перископа".

Эксперт также отметил, что вброс нелогичен хотя бы тем, что с одной стороны СМИ говорят "это из-за военный действий и для военных" и тут же сами опровергают себя "срок сооружения лежит за пределами СВО".

"Зачем же начинать такой глобальный проект и вваливать гигантские средства, если он не успеет войти в строй во время военной фазы? Гораздо разумнее построить сухопутную рокаду по побережью Азовского моря. Это и проще, и дешевле, и надежнее: восстановление любого участка такой дороги от возможного обстрела — в течение суток" — пояснил он.

Также автор отмечает, что даже в случае атаки и поражения ракетами (дронами) ВСУ "мост выгоднее".

"Мост … входил в строй в течение суток, только со сниженной пропускной способностью. Затем она восстанавливалась в горизонте 3-6 месяцев до полной. А что было бы с тоннелем при сопоставимом взрывном воздействии? Он бы вышел из строя полностью и на годы, при удачном взрыве" — заключает специалист.

Однако туннель на полуострове всё-таки будет — но в другом месте. В Севастополе.

"Согласно генплану Севастополя, который представили на заседании Градостроительного совета, под Севастопольской бухтой построят тоннель, который соединит северную и южную части города", — писал "МК".

Как пояснила глава мастерской планирования транспортных систем Наталья Кармадонова, туннель будет проложен на глубине 25 метров и позволит быстро переправиться из одной части города в другую.

Сейчас для этого есть два способа:

  • Паромная переправа (раз в 20 минут, длительность 6 минут, может закрываться по штормовому предупреждению или угрозе атак ВСУ)
  • Объездной путь в 28 км, среднее время поездки (с пробками) — 1 час.

Кроме того, обсуждался и проект Керченской дамбы — рокады, которая по словам энтузиастов "может сделать Азовское море пресным уже через 8-12 лет".

По их мнению, это "обеспечило бы Крым неограниченными запасами пресной воды, снова сделало бы Азовское море самым рыбным в мире, а также спасло "азовских" туристов от медуз".

И действительно, ещё в 1985 году в журнале "Техника - молодёжи" был представлен и "защищен" проект дамбы. Однако властями было принято решение "деньги нужны на более насущные проекты и социалку", ну а после началась "независимость Украины" и "лихие девяностые".

"Украинцы ("кинувшие" Китай более чем на $4 млрд.) и американцы пытаются сыграть против китайских компаний и КНР в целом — своего главного кредитора и "хозяина экономик". Цель вброса именно такова. Тоннель под проливом не нужен", — рассказал Pravda. Ru известный эксперт в области разведки Георгий Рипер.

"Мост действительно оптимален — туннель сложно и дорого строить в (таких, как в Керченском проливе) грунтах, он может быть критически (как минимум на год) поражен в случае рассчитанного мощного подрыва в нем. Дамба будет менять природный и геоэкономический расклад" — считает эксперт.

Он пояснил, что даже в случае удачной атаки со стороны ВСУ (а мост сейчас прикрыт с воды, воздуха и земли с учётом опыта терактов), мост останется цел.

"Свалится пролет или часть пролета, по второй будет движение, то что "сломали" — восстановят за 3-5 месяцев. Срубить опоры или вообще конструкцию невозможно без воздействия ядерного оружия, как минимум ТЯО", — уверен Рипер.

Напомним, что в день 10-летия воссоединения Крыма с Россией "одним из главных обсуждаемых вариантов стал концерт Роджера Уотерса (экс-солиста Pink Floyd) на Крымском мосту".

По аналогии с известнейшим шоу группы "The Wall" ("Стена") в 1990 года в Берлине, когда была разрушена Берлинская стена, рабочим названием у нового концерта стало "The Bridge Live in Crimea".

Его слоганом станет "Россия не строит стены, Россия возводит мосты".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы дмитрий песков керченский пролив
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