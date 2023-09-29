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Антон Куликов

Безжалостные люди: Форум свободной России* завёл собственные санкционные списки

Политика

Так называемый Форум свободной России* намерен пополнить свой собственный санкционный список сторонников президента России Владимира Путина. Включить в него они намерены некоторых российских политиков (в том числе лидера партии "Яблоко" Николая Рыбакова), общественных деятелей, родственников чиновников — в общем, в списке имена 111 человек.

Безжалостные люди: Форум свободной России* завёл собственные санкционные списки
Фото: Creativecommons

Напомним, создан был Форум свободной России* в 2016 году. Верховодит в этой, так сказать, организации экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров**. По этой причине с самого начала форум стал прибежищем для разного рода фриков. Что, впрочем, не мешало Каспарову и Ко представлять его собранием единственно правильных российских либералов. В общем-то, всё как всегда у "хороших русских".

Площадку для собраний форума предоставили власти Литвы, высокопоставленные чиновники этого государства были на них завсегдатаями. Но впрочем, считать, что литовские политики и дипломаты хоть в какой-то степени разбираются во внутренней политике России, было бы большим преувеличением.

Сами участники форума с первых же его съездов совершенно ясно дали понять, что вполне могли бы проводить свои заседания в психиатрической больнице. Уж сколько было сказано о том, как они отстранят от власти Путина, как потом будут преобразовывать Россию, разделять нашу страну на десятки небольших, но зато свободных государств — и не подсчитать.

Вот с чем-чем, а с манией величия у подавляющего большинства участников съездов Форума свободной России всё в порядке. Правда, в обычной жизни подобные претензии ничем не подкреплены, сплошь неудачники.

Сейчас вот они заняты составлением неких санкционных списков, убеждённые, что к их мнению прислушиваются. Ну и конечно, это неотъемлемая часть работы для получения какого-нибудь гранта от Еврокомиссии или Фонда Сороса. Собственно, ничего другого и не умеют.

Известная же история — они обвиняют своих оппонентов (или тех, кого сами сочли таковыми) в доносах, тогда как сами их пишут так, что никому не угнаться.

Едва ли можно говорить, что этот форум располагает хоть какой-то поддержкой в России. Но очевидно, что его участники нанесли сильнейший удар по либеральной идее в нашей стране. Так её дискредитировать, это нарочно не придумаешь. Хотя, может быть Гарри Каспаров и Ко так и задумывали, когда создавали этот свой форум.

* "Форум свободной России" признан в России нежелательной организацией

** Признан в России иноагентом

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы литва гарри каспаров
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