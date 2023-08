Your browser does not support the audio element.

За последние дни курс российского рубля по отношению к доллару и евро заметно упал. Означает ли это, что Россия под давлением западных санкций в экономическом отношении опускается на колени, задаётся вопросом германское издание Der Spiegel.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.