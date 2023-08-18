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Антон Куликов

Der Spiegel: Россия не падёт на колени перед Западом

2:40
Экономика

За последние дни курс российского рубля по отношению к доллару и евро заметно упал. Означает ли это, что Россия под давлением западных санкций в экономическом отношении опускается на колени, задаётся вопросом германское издание Der Spiegel.

Der Spiegel: Россия не падёт на колени перед Западом
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Думать так — опасное заблуждение, Россию нельзя недооценивать, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Курсы обмена валют нельзя рассматривать как индикаторы стабильности власти в государстве. Примером тому является Турция, валюта которой за последние годы потеряла 400% своей стоимости.

Курс российского рубля с начала года опустился всего на 25%. Кроме того, Россия гораздо лучше Турции подготовлена к валютным кризисам, поскольку располагает большими валютными резервами. Кроме того, Россия справлялась и с более серьёзными проблемами рубля.

Кроме того, в последнее время российские власти получают и хорошие новости о состоянии экономики страны. Международный валютный фонд только что более чем вдвое улучшил прогноз роста российской экономики — полутора процентов.

А на сырьевых рынках растут цены на нефть. Дефицит бюджета, который ещё в начале года стремительно увеличивался, сейчас вновь взят под контроль.

ЕС ввел уже одиннадцать пакетов санкций против России, однако её экономика по-прежнему развивается, причём очень неплохо. Ограничительные меры не принесли ожидаемого эффекта, после первоначального рвения сейчас экономическая борьба с Россией протекает на удивление вяло.

Вводятся всё новые и новые пакеты санкций, но проблема в другом, — никто не собирается серьёзно следить за их соблюдением. Также слишком много внимания уделяется "символическим жестам", таким как внесение в "чёрный список" предметов роскоши, чтобы показать, что "наказана" и российская элита.

Констатируя всё это Der Spiegel, конечно, не решается признать, что сами по себе санкции были просчётом Запада. Акцент делается на то, чтобы ужесточать контроль за их соблюдением. 

Правда, преподносится это как некое пожелание, в исполнение которого не верит и само немецкое издание. Хотя и европейские чиновники периодически выступают на тему усиления контроля за соблюдением санкций, обещая приложить для этого максимум усилий.

Только вот обещания эти звучат уже не один месяц. А тем временем западная пресса всё больше пишет о неэффективности санкционного давления на Россию.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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