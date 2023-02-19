Политологи: Байден приготовил РФ и Путину ультиматум "с передовой"

5:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США обратится к россиянам и Путину прямо из Польши, в день послания Путина-2023 Федеральному собранию — об этом заявил спикер совбеза США Джон Кирби.

Что же такого может сообщить российскому народу и президенту Джозеф Байден? И чем ответит (да и вообще — ответит ли?) на это Россия?

"В этом заявлении важны детали. Первая деталь — Польша. Для большинства американцев эта страна будет восприниматься как почти на передовой, место, куда могут достать "злые русские", периодически пугающие ядерным оружием. В общем, будет формироваться образ "Байдена героя на передовой" — рассказал Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

"Вторая деталь — время и само обращение. Очевидно, 21 февраля выбрано осознанно. Послание Владимира Путина 2023 года ждут и будут разбирать на цитаты не только в России, но и по всему миру, США не исключение. Эту информационную волну от российского президента будут сглаживать и пытаться гасить через обратные выражения, вложив их в уста Джо Байдена. Не самый новый технологический способ, но, надо признать, действенный" — считает известный журналист.

"Поэтому очевидно — речь президента США еще не готова и будет писаться после послания Владимира Путина, чтобы показать реакцию на главу нашего государства. Нет, есть готовая канва о необходимости всем сплотиться, о будущей технологичной помощи Украине от всего Запада, о необходимости вернуться в границы начала 2014 года. Все это мы уже слышали, знаем и ответ Кремля на это" — добавил он.

Эксперт также отметил, что в речи Джо Байдена можно ожидать "линию обращения к российским элитам и гражданам", но:

Элиты уже год живут в режиме арестованного имущества и санкций.

Общество в РФ уже находятся в "новой зоне комфорта" и не выходят на улицы, как в Европе.

Россияне вряд ли будут слушать речь президента США — так что это в части реакции российского социума — бесполезный ход.

"А вот политически — заявление поможет Джо Байдену поднять уровень репутации на Западе и в США на фоне надвигающихся выборов" — пояснил Андрей Гусий.

По его мнению, Байден может даже объявить России и Путину "ультиматум, который ничего не изменит и оставит линию столкновения в текущем состоянии, но технически усилит Украину" — ведь Белый дом прямо сказал, что только часть речи будет посвящена России.

Есть один крайне важный момент. Если речь Джо Байдена еще до конца не готова и будет частично строиться "от слов Путина" — заложит ли Путин этот момент в своё послание?" — заключил политолог.

"Это будет ультиматум. Ультиматум, которого мы не боимся и он ожидаем. Можно было не собирать Мюнхенскую конференцию, как препати и можно не ехать в Польшу, чтобы всё это сказать. Мы больше привыкли слушать немцев и французов, но может для этого Байден и летит — показать, что в Европе теперь новый лидер — Польша?" — рассуждает политтехнолог Марат Баширов.

"Я понимаю, пиар, борьба за бюджеты, выборы, в конце концов. Американцы уже говорят, что выступление Байдена будет "запоминающимся и лучше путинского". Только мы не собираемся их сравнивать — кесарю кесарево, а Богу Божие. Да и ожидать от Байдена "зажигалочки", как от Рейгана в 1983 году с "его империей зла", не стоит" — добавил он.

Также в соцмедиа обсуждают варианты "мессаджей" Байдена в адрес Путина и россиян.

"Он обратится с пространным объяснением "почему надо сдаться Западу"? Так это делал покойный сенатор Джон Маккейн в своей статье в Pravda. ru. В итое статью раскритиковали примерно все (а вот статьи Путина в западной прессе вызвали резонанс). Здесь будет так же" — считают эксперты.

"Вряд ли он выступит с разговорами о мире, как это было в 1986 году — когда советских людей с Новым годом поздравлял Рейган, а американцев — его визави Михаил Горбачев?" — добавляют в Telegram.

"Байден обратится к РФ и Кремлю с угрозами санкциями или даже ультиматумом. "Рус, сдавайс, а то пиф-паф! Чтобы не было войны — рашенз, Путина свали" — как-то так? Итог, как вы понимаете, известен. Элиты не рыпнутся, они все под колпаком и видели, что с ними творят на Западе. А народ будет еще злее относиться к США со товарищи. А если это про "иначе мы вас атакуем" — все помнят про "мы в рай, а они сгорят в аду" — заключают комментаторы.

При этом инсайдеры отмечают, что Путин (уже заявлявший про "красные линии") в своем послании-2023 Федеральному собранию объявит ультиматум по поводу участия Запада в военном конфликте на Украине, Крыма и новых территорий России.