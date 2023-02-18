В день послания президента России Владимира Путина, 21 февраля, глава Белого дома Джо Байден выступит перед лидерами стран-членов восточного фланга Североатлантического альянса с "очень значимой речью". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент выступит с очень значимой речью на следующей неделе", — сказал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что речь Байдена будет "значительно более значимой", чем послание Путина.
По словам представителя Белого дома Джона Кирби, американский президент в ходе своего выступления обратится лично к российскому лидеру.
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