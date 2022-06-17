Кто не понял, тому пора понять: Путин произнёс долгую речь на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина стало одним из основных событий юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Собственно, так всегда и было. Однако, с учётом происходящих ныне событий речь главы государства ожидали с повышенным вниманием.

Выступление президента на форуме первоначально планировалось на 14.00 по московскому времени. Но потом было перенесено на час, а, по факту, началось и того позже. Причина, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в DDOS-атаках на системы форума (к вопросу о нынешних событиях).

Саму же речь президента можно разделить на несколько блоков. Во-первых, Владимир Путин ответил на заявления западных политиков про "путинскую инфляцию", угрозу продовольственного кризиса и попытки обвинить Россию в мировых экономических проблемах.

Президент подчеркнул, что из-за ошибочных решений в экономике в Европе будет нарастать неравенство, следствием чего станет раскол общества. По мнению Владимира Путина, нынешняя ситуация приведёт к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит.

Касаясь темы санкций, российский лидер заявил, что только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 млрд долларов. Эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20 процентов, подчеркнул Путин.

Вообще же, полагает президент России, Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Что же касается "путинской инфляции", то рассчитаны эти заявления на тех, кто читать и писать не умеет, отметил глава государства.

Суверенитет в XXI веке не может быть фрагментарным, поэтому РФ важно отстаивать политический суверенитет и экономическую независимость, подчеркнул Владимир Путин.

Отдельное послание было адресовано представителям российской элиты: "Хотел бы обратиться к крупным предпринимателям и управленцам: успех, чувство достоинства и самоуважение приходят только тогда, когда ты связываешь своё будущее, будущее своих семей и детей со своей Родиной". Видимо, ещё не все из них это осознали…

Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и будет работать с теми, кто хочет с ней работать. А таких подавляющее количество людей на Земле.

Вообще, по мнению некоторых наблюдателей, адресована была эта часть речи даже не столько Западу, сколько странам Азии, Африки и Латинской Америки.

Разумеется, речь президента не была посвящена только международным делам. Куда больше Владимир Путин говорил о перспективах развития России.

По его словам, основной задачей является снижение бедности и неравенства. Президент подчеркнул, что ощутимых результатов в этом нужно добиваться уже в этом году, перед правительством поставлена такая задача.

Особо президент отметил, что будущее России — это семья с двумя-тремя детьми.

Ещё одна тема — развитие инфраструктуры. В частности, за пять лет 85% дорожной сети РФ должно быть приведено в нормативное состояние. Для этого регионам будет выделяться бюджетный кредит на 15 лет под три процента годовых.

Отдельный большой проект — модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, где 40% сетей подлежит замене.

Также будут направлены дополнительные средства на комфортную среду в малых городах и на обустройство городов на Дальнем Востоке.

И ещё одна тема, про которую говорят много. Речь об импортозамещении. По словам президента, это не панацея, но технологическое развитие определит будущее не только на ближайшее десятилетие, но и на весь XXI век. Производить всё и вся — невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями. Нам нужно создавать свои технологии, товары и сервисы.

Разумеется, это далеко не всё, о чём говорил глава государства. Вообще, президент уже достаточно продолжительное время не выступал так долго (с учётом ещё и ответов на вопросы после основной речи). И понятно, что трактовок будет много. Но очевидно, что Владимир Путин много говорил о развитии России. Ведь это — приоритетная задача.

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