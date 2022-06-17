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Путин: решение о проведении СВО было трудным, вынужденным, но необходимым

Политика

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было трудным, вынужденным, но необходимым.

"Мы действовали на основании устава ООН. Запад вел активное освоение украинской территории, накачивая оружием и советниками. Запад не только пытался создать Украину как антироссию, но и вел активное военное освоение украинской территории. На создание на Украине плацдарма НАТО там денег не жалели", — сказал он в ходе выступления на ПМЭФ.

По словам лидера РФ, все задачи спецоперации на Украине будут выполнены, "залогом тому — мужество и героизм воинов, консолидация общества".

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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