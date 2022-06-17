Президент России Владимир Путин выступил с пугающим посланием для США и их союзников, написал британский журналист Райан Фейхи в статье для издания Mirror.
В пятницу, 17 июня, Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Речь президента была посвящена российской экономике и отношениям России и Запада.
"Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в том, что они относятся к другим странам как к своим колониям, в то же время заявив, что Европейский Союз утратил свой суверенитет и в ближайшие годы его ожидают политические потрясения", — отметил Фейхи.
Он сообщил, что Путин произнёс пугающую фразу, которую можно рассматривать, как предупреждение Западу. По словам российского лидера, в мировой геополитике и экономике произошли фундаментальные изменения, которые изменят расклад сил на планете.
"Владимир Путин выступил с леденящим душу предупреждением: "ничего не будет так, как раньше", — подчеркнул журналист.
Ранее на ПМЭФ президент РФ заявил, что ситуация в Европе приведёт к радикализму и смену элит, поскольку европейские политические силы оторваны от реальности и не отражают интересы граждан и бизнеса. Путин предрёк странам Евросоюза дальнейшее усугубление неравенства и раскол общества.
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