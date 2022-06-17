Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Украинский министр возмутился решением провести "Евровидение" в другой стране
В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ
Эксперт Дандыкин: у Украины нет ресурсов для использования западного оружия
Путин назвал спецоперацию России на Украине "спасательным кругом" Запада
Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса
Во Франции не верят во вступление Украины в ЕС из-за грозящей союзу "катастрофы"
Маэстро Стадлер даст концерт в Московской консерватории
Врач Жито: висцеральный жир может стать причиной диабета, инсульта и онкологии
Путин: из-за санкций против России Евросоюз потеряет 400 млрд долларов

Путин: ситуация в Европе приведёт к радикализму и смену элит

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что текущая ситуация, сформировавшаяся на Европейском континенте, приведёт Евросоюз к подъёму популизма и радикализма, а в будущем — к смене элит.

Путин: ситуация в Европе приведёт к радикализму и смену элит

По словам лидер страны, выборы в Европе похожи на ширму, поскольку к власти приходят партии, которые как близнецы похожи друг на друга. Однако эти политические силы не отражают реальные интересы граждан и бизнеса

"Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалеко перспективе и смене элит", — сказал Путин на выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

Также глава государства отметил, что действия европейских политиков приведут к дальнейшему усугублению неравенства в ЕС и расколу общества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.

Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области
Мир. Новости мира
WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Риттер: Россия раздавит армию Польши, если Варшава введёт войска на Украину
Силовые структуры
Васильев: НАТО и США могут готовиться к военному противостоянию с РФ
Музыкальный критик Фадеев пополнил портал "Предатели" именами звёзд-эмигрантов
Общество
Музыкальный критик Фадеев пополнил портал "Предатели" именами звёзд-эмигрантов
Последние материалы
В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Нидерландах сотрудника ГРУ
Эксперт Дандыкин: у Украины нет ресурсов для использования западного оружия
Путин назвал спецоперацию России на Украине "спасательным кругом" Запада
Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса
Во Франции не верят во вступление Украины в ЕС из-за грозящей союзу "катастрофы"
Маэстро Стадлер даст концерт в Московской консерватории
Врач Жито: висцеральный жир может стать причиной диабета, инсульта и онкологии
Машины из гаража Тома Круза, который всегда хочет ездить быстро
Путин: из-за санкций против России Евросоюз потеряет 400 млрд долларов
Путин: ситуация в Европе приведёт к радикализму и смену элит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников