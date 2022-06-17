Путин: ситуация в Европе приведёт к радикализму и смену элит

Президент России Владимир Путин заявил, что текущая ситуация, сформировавшаяся на Европейском континенте, приведёт Евросоюз к подъёму популизма и радикализма, а в будущем — к смене элит.

По словам лидер страны, выборы в Европе похожи на ширму, поскольку к власти приходят партии, которые как близнецы похожи друг на друга. Однако эти политические силы не отражают реальные интересы граждан и бизнеса

"Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалеко перспективе и смене элит", — сказал Путин на выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

Также глава государства отметил, что действия европейских политиков приведут к дальнейшему усугублению неравенства в ЕС и расколу общества.