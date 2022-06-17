Путин: из-за санкций против России Евросоюз потеряет 400 млрд долларов

Российский лидер Владимир Путин отметил, что действия западных политиков в отношении РФ крайне негативно повлияли на экономику их стран.

"Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 млрд долларов", — предупредил президент РФ во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Также руководитель страны обратил внимание на взрывной рост инфляции. По данным Путина, в некоторых государствах этот показатель достиг 20%. Президент подчеркнул, что из-за экономических проблем пострадают обычные граждане. Как заявил глава России, кризис начался давно, он не связан с военной спецоперацией Москвы по принуждению к миру на Украине.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон планирует ужесточить ограничительные меры против РФ. По мнению американского чиновника, санкции должны быть "более болезненными" для нашей страны.