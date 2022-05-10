Пятеро за день: что означает массовый "губернаторопад"

Сразу пять глав российских регионов объявили об отставке 10 мая. Чтобы столько губернаторов в один день — такого, пожалуй, ранее не было.

Первым объявил о своей отставке губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Причиной он назвал свой возраст, в январе Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет. Он и сам назвал себя одним из самых возрастных губернаторов. И заявил, что пришла пора дать дорогу молодым.

Следом об отставке объявил кировский губернатор Игорь Васильев. По его словам, он продолжит работу на федеральном уровне.

Затем стало известно об отставках губернатора Рязанской области Николая Любимова, Саратовской — Валерия Радаева и главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.

Следует отметить, что Жвачкин и Радаев отработали на своих постах по два срока, а вот остальные — по одному. Причём о дальнейших карьерных перспективах высказался только бывший кировский губернатор. Хотя и довольно туманно.

Также надо сказать, что во всех регионах, главы которых подали в отставку, в сентябре должны пройти выборы руководителей этих субъектов РФ. Вообще, надо отметить, что прямые выборы глав должны пройти в 14 регионах. В двух — Владимирской и Тамбовской областях — досрочные. Еще в шести выборы плановые, но участвовать в них прежние главы регионов не будут.

То есть уже сейчас можно сказать, что нынешние руководители пойдут на выборы в меньшей части регионов, где должны избрать глав. Если, конечно, не последуют ещё отставки.

Ближе к вечеру 10 мая стало известно о назначениях временно исполняющих обязанности глав пяти российских регионов.

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев стал врио главы Марий Эл. А вот председатель Саратовской области Роман Бусаргин никуда не переезжает — он назначен врио главы этого региона.

Исполняющим обязанности губернатора Рязанской области назначен глава Росстата Павел Малков.

Кировскую область возглавил Александр Соколов, который до сего дня был референтом кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета. Врио губернатора Томской области стал Владимир Мазур, до нынешнего назначения — заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике.

Таким образом, регионы — пока в качестве исполняющих обязанности — возглавили два руководителя региональных правительств, два представителя администрации президента и один глава федерального ведомства. Стоит ещё отметить, что Зайцев, Мазур и Соколов проходили обучение в так называемой школе губернаторов — курсах на базе Высшей школы управления РАНХиГС.

Нынешние перестановки могут означать, что губернаторские выборы пройдут в сентябре, как и должны. Правда, пока открытым остаётся вопрос, будет ли изменён порядок выборов — то есть станут ли глав регионов выбирать депутаты местных законодательных собраний или же будут сохранены прямые выборы.