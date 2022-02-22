Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию?

На днях власти дали старт серии совещаний по подготовке послания Федеральному собранию, над которым будут совместно работать президент страны и ряд ведомств. Натянутые до предела отношения с Западом и угрозы новых, "ядерных" санкций, несомненно, наложат свой отпечаток на обращение главы государства к парламенту.

По мнению экспертов, международная проблематика станет важной темой будущего выступления президента Владимира Путина. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что глава государства подведёт итоги дипломатического марафона последних месяцев, расставит акценты и сформулирует позицию России. Тема гарантий безопасности уже вошла в повседневный дипломатический оборот, но к достижению конкретных договорённостей еще идти и идти.

Американскому послу Джону Салливану 17 февраля была передана реакция на ранее полученный ответ США. Российский МИД решил не скрывать от общественности свои контрдоводы и опубликовал их в тот же день. В документе констатируется, что американская сторона "не дала конструктивного ответа" на инициативы Москвы. Военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей нарастает, а наши "красные линии" и суверенное право на защиту коренных интересов в области безопасности игнорируются.

Судя по тревожной информации о начале военных операций и диверсий ВСУ в ДНР и ЛНР, киевский режим получил отмашку Запада на решение конфликта в Донбассе силовыми методами. США и их союзники на протяжении длительного времени ведут беспрецедентную пропагандистскую кампанию о российском "вторжении" на Украину, с тем чтобы "оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

Для деэскалации ситуации вокруг Украины, о необходимости которой трубит Запад, МИД предлагает выполнение таких шагов, как принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер" согласно Минским соглашениям, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и т.д.

Согласие Соединённых Штатов вести переговоры по второстепенным вопросам мало что даёт при игнорировании ими основных причин возникшего дисбаланса в сфере безопасности в Евро-Атлантике. Юридически оформленный отказ НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России, послужил бы созданию устойчивого фундамента архитектуры безопасности в Европе. В противном случае, взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков не будут надёжными в долгосрочной перспективе.

Вспоминаются слова президента страны в прошлом послании, оглашённом в апреле 2021 года, о недружественных акциях наших западных "партнёров" и их стремлении по каждому поводу цеплять Россию. Тогда было высказано предупреждение не переходить красную черту в отношениях с Россией, иначе ответ будет "асимметричным, быстрым и жёстким". Красные линии Запад переходит одну за другой, проверяя нас "на слабо" и забывая, что терпение России не бесконечно.

Инфляционный минор

Экономика станет, возможно, наиболее важной темой президентского послания. Результаты экономического развития за прошлый год внушают некоторый оптимизм. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%, что свидетельствует о преодолении спада 2020 года и превышении докризисного уровня. Доходы бюджета составили 25,3 трлн рублей, из них ненефтегазовые — 16,2 трлн. Таким образом, доля доходов от нефти и газа в бюджете составляет около 36%.

Рост ненефтегазовых доходов идёт на пользу бюджету, так как они обладают структурной составляющей, а не циклической, как углеводороды, считает руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. Наращивание структурных доходов, которое дополняется бюджетным правилом, будет способствовать устойчивости от макроэкономических шоков. В большинстве нефтедобывающих стран прослеживается тренд на диверсификацию экономики: в частности, средства вкладываются в цифровые технологии, искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за 2021 год выросли на 3,1%. Этот показатель стал самым высоким с 2013 года, когда был зафиксирован рост в 4%. Улучшение ситуации с доходами можно объяснить адресной поддержкой наиболее уязвимых категорий граждан, разовыми выплатами пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, и т. д.

Глава государства поставил перед правительством обязательный ориентир — в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. При этом базовым условием для решения социальных задач должен быть экономический рост.

Минорные ноты в экономическую тему вносят показатели инфляции, которая за 2021 год оценена на уровне 8,4%, а в январе этого года — 8,7%. Правда, в США и в еврозоне инфляция тоже беспрецедентно высокая — 7,5 и 5,1 % соответственно, но россиян это вряд ли утешит. Трудно говорить о перспективах роста благосостояния людей, если ускоренный рост цен будет съедать их доходы. Центробанк обещает снизить годовую инфляцию до 5-6% в текущем году и вернуть её к целевому показателю (4%) в середине 2023 года. В феврале ключевую ставку вновь подняли — до 9,5%, но монетарные методы борьбы с инфляцией без подключения других механизмов, без развития "широким фронтом" во всех отраслях экономики результата не дадут.

Козыри России

С 2014 года российская экономика развивается в условиях всё более усиливающегося санкционного давления со стороны Запада. 2022 год обещает быть ещё более тяжёлым: "небывалые санкции", которыми нам грозят в случае "вторжения" на Украину, сродни "железному занавесу". При этом истинным поджигателям войны — Америке и Евросоюзу, хорошо известно, что Россия не может остаться в стороне в случае крупномасштабной войсковой операции ВСУ против Донбасса, допустив геноцид русскоязычного населения региона, среди которого сотни тысяч людей имеют российские паспорта.

Журналист издания The Telegraph (Великобритания) Эмброуз Эванс-Притчард в своей статье под заголовком "Путин близок к победе на Украине" рассуждает о способности России противостоять западным санкциям. Автор отмечает ряд козырей, которыми обладает наша страна: накопленные золото-валютные резервы в объёме $635 млрд, низкий государственный долг (18% ВВП), хорошо управляемая банковская система, профицит бюджета и сокращающаяся зависимость от нефтегазовых доходов.

По словам Эванс-Притчард, хотя президент Владимир Путин управляет "одним из самых ортодоксальных политических режимов на планете", парадоксальным образом команда центрального банка, занимающаяся макроэкономическими проблемами, и казначейство "являются образцовыми". Россия могла бы перекрыть все поставки газа в Европу на два года или более, не сталкиваясь с серьёзными финансовыми проблемами.

Если санкции, введённые после возвращения Крыма, совпали с долговременным падением цен на сырьевые товары, то на этот раз они совпадают с их долговременным ростом. Как утверждает управляющий директор консалтинговой компании TS Lombard Кристофер Гранвилль, Россия смогла адаптироваться к ограничениям. Единственные санкции, которые могли бы оказать какое-либо реальное воздействие — это попытка вообще исключить Россию из мировой финансовой системы. Между тем Европа уже признала невозможным отключение России от системы международных платежей SWIFT.

Европейцы понимают, что им не обойтись без российских энергоносителей. Несмотря на огромное давление, канцлер Германии Олаф Шольц не смог себя заставить решительно и однозначно заявить, что в случае "российского вторжения на Украину" газопровод "Северный поток-2" будет заблокирован. По крайней мере, в данном случае, благодаря нефти и газу, "ресурсное проклятие" страны стало её благословением, делая Россию хозяином положения.

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