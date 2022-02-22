Боррель: ЕС уже сегодня введёт санкции против РФ, но это будет не весь ответ

Евросоюз примет первые санкции в отношении России уже во вторник, 22 февраля. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, это будет ещё не весь ответ Евросоюза на признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что пока рано говорить о деталях, связанных с введением ограничительных мер против РФ, передаёт ТАСС.

"Я созвал неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, он будет в форме санкций. Масштаб обсуждаем", — сказал глава евродипломатии.

Также он добавил, что ввод войск РФ на территорию Донбасса — это не полномасштабное вторжение. Однако Боррель убеждён: вооружённые силы РФ уже находятся на украинских землях, что является грубым нарушением международных норм.

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