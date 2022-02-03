Политологи: протесты в России деполитизированы и локализованы

Cистемная оппозиция России в начале 2021 года оказалась не у дел. Это разрушило координацию протеста в масштабах всей страны и застраховало правительство от выдвижения обществом политических требований.

Как пишет автор проекта "Незыгарь", на 2021 год пришлась также активность системной оппозиции в регионах, позволившая ей улучшить результат на парламентских выборах. Но всего в прошлом году зафиксированы три волны протеста.

Сначала оппозиция потеряла свои наработки, поддержав деятельность Алексея Навального (признан руководителем и членом экстремистской организации, запрещённой на территории РФ), когда "система жёстко нейтрализовала деструктивные проявления несистемного протеста".

Далее следовали конфликты, протесты и даже столкновения по теме коронавируса, обсуждение которого позволило перенаправить общественное напряжение из политического в социальное и медицинское русло.

По словам политолога Дмитрия Михайличенко, режим "закручивания гаек" в стране ведёт к снижению не столько количества протестных акций, сколько к снижению качества протеста.

Протест деполитизирован, локализован и подавлен.

Выходит, людям нечем угрожать государству даже в теории? И да, и нет.

Региональный протест прошлого года состоял из акций, направленных против QR-кодов. Были выступления по экологической повестке, а также по поводу социально-экономических проблем. А еще народ "восставал" из-за неспособности региональных администраций обеспечить безопасность жизни. В этом "отличились":

Санкт-Петербург,

Якутия,

Волгоградская область,

Курская область,

Челябинская область,

Кемеровская область,

Приморский край,

Пермский край

и другие.

Но с "Хабаровском 2020 года" эти протесты, конечно, и рядом не стояли.

При этом социология показывает высокий уровень социального недовольства при подавленной активности из-за страха репрессий.

В ситуации разорванности протестного потенциала и отсутствия координации "отдельные очаги социального недовольства не представляют для системы структурных сложностей", радуют Кремль и Путина эксперты-политологи.

Но проблемы при этом никуда не деваются! А перспектив улучшения материального благополучия большинства граждан, слабо скажем, немного.

Этот фактор плюс отчётливое стремление губернаторов управлять населением на основе принципов командно-административного управления гарантирует протесты уже в ближайшем будущем.

Михайличенко добавил: анализ экономических показателей говорит, что доходы малого и среднего бизнеса устойчиво снижаются, корректируется структура общества, а доля людей свободных профессий (как говорили в царское время) уменьшается, что не повышает лояльность, но увеличивает зависимость людей от государства.

Таким образом в РФ продолжается выстраивание вертикали власти, в том числе и на уровне регионов.

А ещё бухгалтерская логика укрупнения регионов и ликвидации тысяч муниципалитетов, которая ждёт страну, усиливает дистанцию между обществом и властью в буквальном смысле этого слова.

При этом власти фактически не способствуют развитию местного самоуправления. Что придёт ему на смену? В соцсетях пишут про "мужиков с вилами и битами", в экспертных кругах обсуждают "выпуск пара" через отставки, посадки или даже маленькую войну.

Поживём — увидим?

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