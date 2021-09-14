ЕС призвали готовиться к непризнанию выборов в России. Почему этого не будет

Комитет Европарламента по иностранным делам накануне одобрил проект доклада о стратегии отношений между Евросоюзом и Россией. Доклад весьма жёсткий: в одном из его разделов содержится призыв к Евросоюзу подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму.

Доклад евродепутатов

Новости об этом докладе периодически появляются вот уже месяца два. Автором доклада является бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Уже из одного этого факта можно составить представление о содержании доклада.

В нём, в частности, сказано, что Евросоюз "должен расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения Минских соглашений и переговоров в нормандском формате". Предлагается координировать эти шаги с Соединенными Штатами.

Кроме того, в докладе содержится призыв к Евросоюзу быть готовым не признавать новый состав Госдумы, если парламентские выборы в России признают "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права".

Это только малая часть, но и в остальном доклад выдержан в столь же конфронтационном духе по отношению к нашей стране. То есть на основании этих "рекомендаций" весьма сложно рассчитывать на то, что отношения между Россией и Евросоюзом станут более сбалансированными.

Голосование по докладу запланировано на 14 сентября. И нет никаких сомнений, что евродепутаты его поддержат. Свидетельством тому голосование в комитете по иностранным делам: 56 членов комитета его одобрили, девять человек проголосовали против, еще пятеро воздержались.

Рекомендации по сотрясению воздуха

Но насколько реально, что в Брюсселе прислушаются к рекомендациям евродепутатов и в самом деле заявят о непризнании выборов в Госдуму? Напомним, доклад, даже если его примут, не является обязательным к исполнению.

Однако едва ли вслед за призывами и рекомендациями последуют реальные действия. Просто в силу того, что непризнание выборов в России грозит еще большими проблемами в отношениях между РФ и Евросоюзом.

Трудно себе представить, чего в таком случае добились бы в Брюсселе. Практические последствия какие, что при таком варианте развития событий получил бы Евросоюз? То есть одно "практическое последствие" очевидно, о нём сказано выше. Ну а что ещё?

Как бы не относились к России "кубилюсы", но роль нашей страны в мире такова, что игнорировать её просто не получится. Хотя желание такое есть, понятно. Так что игнорировать доклад не стоит, но и придавать ему слишком большое значение тоже смысла особого нет.