На лесоповал за лайк и репост. Наказание за фейки ужесточат

Российские законы о борьбе с фейками необходимо ужесточать, считают в Общественной палате Российской Федерации.

Пока все запретительные меры не дали нужного результата, заявил участник Общественной палаты РФ (ОПРФ) Александр Малькевич в материале URA.RU. По его словам, количество ложной информации с приближением выборов в Госдуму растёт, и необходимо обязать соцсети маркировать потенциально недостоверные данные.

Данные рабочей группы по противодействию фейкам за 2020 год показывают, что в соцсетях и СМИ имели место как минимум 35 тысяч ложных "информационных юнитов", а в 2021 году их насчитывается уже 39 тысяч.

Малькевич отметил, что подсчитываются явно лживые сообщения, а многие фейки при этом проходят мимо.

Он добавил, что в ОПРФ разрабатываются меры по ужесточению законодательства в этой области, а также область их применения. Нужно наказывать не распространителей лжеинформации, а её создателей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с предложением изучить опыт Сингапура и Южной Кореи по борьбе с фейками. В этих странах уже существует маркировка "информация может содержать недостоверные данные".

Малькевич считает, что для новостей стиля "лайт" тоже нужны опознавательные знаки. Прямо как у Пелевина в его новой книге "Трансгуманизм" (если кто-то уже успел скачать и прочитать — вспомнит, что речь о "восклицательных знаках возле статей").

Фактически вводить такую систему можно уже в 2022 году, чтобы защитить выборы 2023 года. Если этого не делать, что количество негодной информации в Сети будет только расти.

Уже появлялись фальшивые сообщения о том, что во время трёхдневного голосования в сентябре не будет видеонаблюдения, что введут обязательную самоизоляцию (локдаун) после выборов.

А в соцсети TikTok популярность набрал видеоролик о том, что после голосования из семей будут забирать детей. Очень много фейков об обязательной вакцинации россиян стиля "моя сестра, подруга работает врачом и сказала", "мой знакомый в администрации сообщил".

Расширилась и география распространения информации — стало много контента из Средней Азии и Закавказья. Большая часть ложной информации спланированно рассылается по соцсетям, блогерам и попадает в отдельные СМИ.

Многие из создателей фейк-ньюс сидят в Праге, Риге, Киеве, Варшаве. Есть сигналы о том, что есть бот-фермы в Грузии и странах Азии. Все эта активность, как правило, оплачивается западными структурами.

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