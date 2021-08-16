"Это наша земля": в России пообещали "закрыть" тему Курил за пять лет

Курильские острова будут освоены в ближайшие пять лет. И это позволит закончить разговоры о том, кому они принадлежат, считает вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Это наша земля"

"Мы все знаем и все совершенно уверены в том, что Курильские острова — это наша земля, земля РФ. Чтобы это было не только понимание, а данность, нужен больший масштаб освоения Курильских островов. Там сегодня небольшие поселки на островах, хорошо работающие эффективные рыбозаводы, только их мало", — сказал полпред в интервью ГТРК "Приморье".

Юрий Трутнев напомнил о поручении председателя правительства Михаила Мишустина Минфину о разработке специального режима для развития Курильских островов. По сути, речь идет о российском офшоре.

"Я уверен, что такой преференциальный толчок развития острова будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы надеемся, что в течение ближайших пяти лет, уверен, что почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов, мы их освоим, это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры (о принадлежности)", — добавил Трутнев.

Речь в данном случае об освоении всех Курил. Но понятно, подразумевается, что необходимо закончить разговоры о принадлежности нескольких южных Курильских островов — Шикотана, Итурупа, Кунашира и Хабомаи — на которые претендует Япония.

Визит премьер-министра и реакция Токио

Российский премьер-министр посетил Курильские острова 26 июля. А перед поездкой Михаила Мишустина президент России Владимир Путин заявил об "уникальных и беспрецедентных" предложениях по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов.

В Японии на визит Мишустина отреагировали крайне резко, можно сказать, на грани истерики. В частности, в правящей Либерально-демократической партии тогда заявили, что после визита российского премьер-министра необходима срочная встреча премьер-министра Ёсихидэ Суги с президентом России.

В Токио тогда не стеснялись громких заявлений, подчеркивая, что "переполнены яростью".

Весьма вероятно, что резкая реакция последует и после нынешнего интервью Юрия Трутнева. Без внимания в Токио его точно не оставят.