Выборы в Госдуму: КПРФ с народом, остальные с Кремлем?

Выборы в Государственную Думу окончательно обрели свои, если так можно выразиться, идеологические и политтехнологические контуры. И в основе их, по большому счету, противостояние двух партий — КПРФ и "Единой России", как двух действительно значимых политических сил.

Одна из партий, по сути, является настоящей оппозицией, вторая вторая ратует за все государственные инициативы, популярные, а чаще — не очень.

Здесь, конечно, можно вспомнить и другие партийные объединения, большие и "малые", которые выходят на публику с заявлениями разной степени резонансности.

Вот только административно все остальные партии, кроме КПРФ, в той или иной степени сверяют свою работу (и выдвижение на выборы) с администрацией президента.

Например, очень ярким маркером служит то, как ЛДПР "забыли" про Сергея Фургала — бывшего губернатора Хабаровского края, который до сих пор не осужден, но проходит по обвинениям в преступной деятельности.

Когда чиновника обвинили и взяли под стражу в регионе проходили многочисленные митинги в защиту бывшего губернатора, да и на федеральном уровне ЛДПР развернули целую политическую кампанию.

Но, кажется, к выборам, про этот члена ЛДПР руководство решило не вспоминать. Или же где-то около Кремля либерал-демократам настоятельно порекомендовали про Фургала "забыть".

К слову, отражается такая политика и на самой партии. Так, в апреле этого года из ЛДПР вышло несколько десятков человек со словами и "скором закате партии" и о несогласии с такой "избирательностью" поддержки и выдвижения членов партии на выборах.

Что касается "Справедливой России-Патриотов-За правду", то тут уже из названия понятно, что это за пестрая мозаика. По сути, СР и создавалась, как объединение того, что не попало в "Единую Россию" — но сейчас партия пошла на второй круг. Она снова аккумулирует в себя малые партийные объединения "вроде бы как лево-патриотического толка".

Но проблема в том, что если та же "За правду" Прилепина имеет хотя бы какой-то рейтинг узнавания, то о "Патриотах" в последние годы вообще ничего не было слышно.

Да и само объединение накануне выборов сулит только внутренние административные проблемы для партии. Это дележка полномочий, выстраивание новой иерархии, распределений "портфелей", если хотите.

И это- в то время, когда партия должна выходить с консолидированной позицией, единой идеологической платформой и вести слаженную агитационную работу! Но нет.

Пока вместо этого мы видим только заявления откровенно популистского толка от самых разных депутатов и кандидатов от данной партии. Например, о том, чтобы "раздать всем по 10 тысяч рублей", что представляется откровенно сомнительным даже не с точки зрения экономической целесообразности, но с позиций элементарной математики…

Если говорить про малые партии, то с ними вообще все грустно.

Одной из тех, кто презентует себя, как действительно "новую политическую силу" являются "Новые люди". Вроде бы это системные либералы, причем либералы с экономических позиций. Но судить об этом можно только исходя из профессиональных биографий кандидатов и руководства партии.

Что же касается идеологии партии и сколь-нибудь подробной и вдумчивой программы — то её просто нет. Понятно, что поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в кризисные годы — это популярная в определенной электоральной среде идея.

Но с остальными-то проблемами что?

Как там насчет экологии и мусора, медицины, поддержки бюджетных учреждений и их сотрудников? Семьи с детьми? Создается ощущение, что всё это, по большому счету, вне сферы интересов "Новых людей". А это значит, что такое невнимание к социальным проблемам выносит за скобки огромную часть электората.

И, стоит повториться, все эти, и практически все другие политические силы, которые нынче идут на выборы, так или иначе согласовали свою деятельность с АП. Что, в общем-то, переводит их из разряда оппозиции в очень странную категорию политических объединений. В "слишком уж конструктивную" оппозицию, если угодно.

В итоге из действительно реальных противостояний остается только политическая борьба КПРФ и ЕР. При этом, коммунисты, судя по всему, намерены удержать за собой статус второй по численности партии в Госдуме.

И да, если вспоминать последние месяцы, то именно коммунисты голосовали против пенсионной реформы и воздержались по вопросу конституционных поправок. Поправки эти, стоит напомнить, еще и много чего "обнулили".

За этот демарш, видимо, КПРФ подвергается определенному давлению. Как, например, в истории с "несогласованным" Павлом Грудининым — бывшим третьим номером в федеральном списке партии, которого из числа кандидатов в итоге исключил ЦИК. КПРФ, к слову, будет добиваться отмены этого решения в Верховном Суде.

Есть в списке партии и иные персоны, которые также не прошли согласования с "вышестоящими кураторами", и это также раздражает определенные административные структуры Кремля.

В данном контексте, будет весьма интересно посмотреть, во что в итоге выльется эта политическая борьба — но главное, каковы будут её результаты.

Благо до единого дня голосования 19 сентября, остаётся уже меньше полутора месяцев…

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