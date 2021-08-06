EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Выборы в Госдуму: КПРФ с народом, остальные с Кремлем?

Политика

Выборы в Государственную Думу окончательно обрели свои, если так можно выразиться, идеологические и политтехнологические контуры. И в основе их, по большому счету, противостояние двух партий — КПРФ и "Единой России", как двух действительно значимых политических сил.

Выборы в Госдуму: КПРФ с народом, остальные с Кремлем?

Одна из партий, по сути, является настоящей оппозицией, вторая вторая ратует за все государственные инициативы, популярные, а чаще — не очень.

Здесь, конечно, можно вспомнить и другие партийные объединения, большие и "малые", которые выходят на публику с заявлениями разной степени резонансности.

Вот только административно все остальные партии, кроме КПРФ, в той или иной степени сверяют свою работу (и выдвижение на выборы) с администрацией президента.

Например, очень ярким маркером служит то, как ЛДПР "забыли" про Сергея Фургала — бывшего губернатора Хабаровского края, который до сих пор не осужден, но проходит по обвинениям в преступной деятельности.

Когда чиновника обвинили и взяли под стражу в регионе проходили многочисленные митинги в защиту бывшего губернатора, да и на федеральном уровне ЛДПР развернули целую политическую кампанию.

Но, кажется, к выборам, про этот члена ЛДПР руководство решило не вспоминать. Или же где-то около Кремля либерал-демократам настоятельно порекомендовали про Фургала "забыть".

К слову, отражается такая политика и на самой партии. Так, в апреле этого года из ЛДПР вышло несколько десятков человек со словами и "скором закате партии" и о несогласии с такой "избирательностью" поддержки и выдвижения членов партии на выборах.

Что касается "Справедливой России-Патриотов-За правду", то тут уже из названия понятно, что это за пестрая мозаика. По сути, СР и создавалась, как объединение того, что не попало в "Единую Россию" — но сейчас партия пошла на второй круг. Она снова аккумулирует в себя малые партийные объединения "вроде бы как лево-патриотического толка".

Но проблема в том, что если та же "За правду" Прилепина имеет хотя бы какой-то рейтинг узнавания, то о "Патриотах" в последние годы вообще ничего не было слышно.

Да и само объединение накануне выборов сулит только внутренние административные проблемы для партии. Это дележка полномочий, выстраивание новой иерархии, распределений "портфелей", если хотите.

И это- в то время, когда партия должна выходить с консолидированной позицией, единой идеологической платформой и вести слаженную агитационную работу! Но нет.

Пока вместо этого мы видим только заявления откровенно популистского толка от самых разных депутатов и кандидатов от данной партии. Например, о том, чтобы "раздать всем по 10 тысяч рублей", что представляется откровенно сомнительным даже не с точки зрения экономической целесообразности, но с позиций элементарной математики…

Если говорить про малые партии, то с ними вообще все грустно.

Одной из тех, кто презентует себя, как действительно "новую политическую силу" являются "Новые люди". Вроде бы это системные либералы, причем либералы с экономических позиций. Но судить об этом можно только исходя из профессиональных биографий кандидатов и руководства партии.

Что же касается идеологии партии и сколь-нибудь подробной и вдумчивой программы — то её просто нет. Понятно, что поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в кризисные годы — это популярная в определенной электоральной среде идея.

Но с остальными-то проблемами что?

Как там насчет экологии и мусора, медицины, поддержки бюджетных учреждений и их сотрудников? Семьи с детьми? Создается ощущение, что всё это, по большому счету, вне сферы интересов "Новых людей". А это значит, что такое невнимание к социальным проблемам выносит за скобки огромную часть электората.

И, стоит повториться, все эти, и практически все другие политические силы, которые нынче идут на выборы, так или иначе согласовали свою деятельность с АП. Что, в общем-то, переводит их из разряда оппозиции в очень странную категорию политических объединений. В "слишком уж конструктивную" оппозицию, если угодно.

В итоге из действительно реальных противостояний остается только политическая борьба КПРФ и ЕР. При этом, коммунисты, судя по всему, намерены удержать за собой статус второй по численности партии в Госдуме.

И да, если вспоминать последние месяцы, то именно коммунисты голосовали против пенсионной реформы и воздержались по вопросу конституционных поправок. Поправки эти, стоит напомнить, еще и много чего "обнулили".

За этот демарш, видимо, КПРФ подвергается определенному давлению. Как, например, в истории с "несогласованным" Павлом Грудининым — бывшим третьим номером в федеральном списке партии, которого из числа кандидатов в итоге исключил ЦИК. КПРФ, к слову, будет добиваться отмены этого решения в Верховном Суде.

Есть в списке партии и иные персоны, которые также не прошли согласования с "вышестоящими кураторами", и это также раздражает определенные административные структуры Кремля.

В данном контексте, будет весьма интересно посмотреть, во что в итоге выльется эта политическая борьба — но главное, каковы будут её результаты.

Благо до единого дня голосования 19 сентября, остаётся уже меньше полутора месяцев…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Николай Платошкин: «В Кремле потеряли чувство реальности»
Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф лдпр цик рф за правду! верховный суд павел грудинин захар прилепин выборы в госдуму пенсионная реформа выборы в госдуму-2021 справедливая россия поправки в конституцию администрация президента
Новости
Greenpeace призывает власти России перейти на многоразовые упаковки
Не прошёл испытания: В Бельгии чернокожего студента убивали во время инициации
Сергей Шойгу пошутил над высказыванием Зеленского про Крым
Фотогеничность — не мой конёк: Собчак оправдалась за неудачное фото
Брежнева исполнила танец любви в платье из цепочек
Трамп назвал американских спортсменок на Олимпиаде "маньяками-леваками"
Спрос на московские квартиры упал до уровня 2019 года
Это всё потому, что оно не радужное?: рекламу мороженого обвинили в гомофобии
Могли использовать гаечный ключ: пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье
Страшная авария с автобусом в Турции: пострадали все 50 пассажиров
Последние материалы
Выборы в Госдуму: КПРФ с народом, остальные с Кремлем?
Брежнева исполнила танец любви в платье из цепочек
Трамп назвал американских спортсменок на Олимпиаде "маньяками-леваками"
Спрос на московские квартиры упал до уровня 2019 года
Это всё потому, что оно не радужное?: рекламу мороженого обвинили в гомофобии
Страшная авария с автобусом в Турции: пострадали все 50 пассажиров
Могли использовать гаечный ключ: пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье
Муж Бородиной перед разводом отдыхает с первой женой
Понять и простить: британцы приютили убийцу своей дочери
МБР "Сармат": Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении российской армии
Популярное
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Бывший СССР
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Российский шоу-бизнес
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников