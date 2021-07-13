Путин - народу Украины: возвращайтесь домой

Президент России Владимир Путин написал на днях большую статью о том, почему русские и украинцы – это единый народ. С единой историей, культурой, языком. С единым наследием.

Понятным образом, глава государства, пошел именно по вехам истории. От Князя Владимира, сквозь эпохи Московского Царства, Империи и Советского Союза, и до наших дней.

Собственно, исторический контекст уже разбирают многие авторы и эксперты, что в России, но на Украине. Понятно, в каком контексте.

Украинские профессиональные пропагандисты «яростно отрицают», пытаются как-то систематизировать свою «историческую мифологию» и противопоставить её банальной, в целом, фактуре, которую приводит Путин.

В России же, просто выделяют некие ключевые исторические места из материала Путина и их определенным образом дополняют и конкретизируют.

Впрочем, сам российский президент в начале своей статьи заявлял, что всю историю российско-украинского вопроса в формат одной, даже самой пространной статьи «не втиснешь».

Впрочем, история историей, а куда интереснее в этом материале посмотреть на то, что касается современности.

И в первую очередь – это адресат, к которому обращается Путин. Это не некие политические элиты Украины, не экспертное сообщество. Это простой украинский народ.

Поскольку, пожалуй, в первый раз за все эти годы Путин настолько жестко «проходится» по украинскому политикуму. Фактически, прямым текстом называя нынешнего украинского президента лжецом, а политиков этой страны людьми, которые уничтожают Украину.

Ну, и, как всегда, дает "экономические" цифры, и факты по гуманитарной катастрофе, которая сейчас накрыла Украину в силу внешнего управления, и идеологии «Украина – это анти-Россия».

Обозначение данного идеологического концепта, к слову, тоже крайне интересно.

Впервые российский лидер настолько четко артикулирует мысль о том, что нынешняя риторика и действия этого государства направлены не просто на то, чтобы показать, что Украина – это отдельная, суверенная страна с суверенным народом. Но именно на то, что Украина сейчас старается противопоставить себя России.

И на уровне создания исторических мифов показать своим гражданам, что украинцы и русские находятся в многовековом, онтологическом противостоянии. Обусловленном некоей разной культурой, историей и языком. Даже разной этнической принадлежностью. С чем, по словам Путина «Россия не готова мириться».

С другой стороны, российский президент, обращаясь именно к украинцам, подчеркивает, что в этой стране есть миллионы людей, которые видят будущее своего государства только в самом тесном сотрудничестве с Россией. Просто этим людям нынешние украинские власти «не дают поднять голову».

Общая, магистральная мысль, которая проходит через текст Путина довольно проста: чем ближе Украина к России, тем больше она приобретает.

Но как только начинаются «игры в незалежность», которые выражаются в заключении самых разных сомнительных альянсов с «просвещенным Западом», тем больше Украина теряет и свою независимость, и свои территории.

Ну, а наибольшего расцвета и стабильности Украина достигала именно в те исторические периоды, когда была неотъемлемой частью исторической России, или как в XX веке, единого государства СССР.

Вообще, пассажи про советский исторический период Путина крайне интересны, поскольку он говорит о том, что большевики, фактически, территориально «ограбили Россию», произвольно «нарезая границы». Но впоследствии именно Украина получила массу территориальных преференций. В том числе и путем, весьма далеким от норм даже советского законодательства.

И речь здесь в том числе и про Крым.

Если же вновь возвращаться к современным реалиям, то одним из мотивов, которые заставили, что жителей Крыма, что людей из «народных республик» бежать из Украины – это именно понимание того, что проект «анти-России» в этой стране возрождается с небывалой силой. И что в этой идеологии им попросту не выжить.

И хотя Путин неоднократно подчеркивает, что украинцы имеют право на самоопределение, на создание собственного суверенного государства, и этот выбор необходимо уважать, он также отмечает в своей статье и то, что это должно быть адекватное государство. С адекватной политикой и идеологией, которые были бы на страже национальных интересов.

Сейчас на Украине царит идеология саморазрушения. Которая выливается во вполне конкретные вещи:

бесконечное военное противостояние на Донбассе с гибелью мирных граждан,

падение экономики и промышленности,

обнищание населения

перманентное разжигание ненависти.

А ненависть – это крайне шаткое основание для государственного строительства.

В общем, Путин и здесь проговаривает очевидные вещи. Но эти вещи в упор не хотят понимать нынешние украинские политики. С другой стороны, есть украинский народ, единый исторически и культурно с народом русским.

И вот он, может быть, не только обладает этим простым пониманием, но рано или поздно дозреет до того, чтобы что-то уже с этим всем делать.

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