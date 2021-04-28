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Автор Олег Артюков

Третья волна в России: почему в США думают, что Кремль ее скрывает

Политика

Американское агентство Bloomberg сообщило, что в России началась третья волна пандемии коронавируса. Российские власти эту информацию категорически опровергают.

Третья волна в России: почему в США думают, что Кремль ее скрывает

О чем узнали в Bloomberg

Агентство ссылается на некую "неофициальную статистику" российского правительства и двух осведомленных о ситуации официальных лиц, которые попросили не называть их имен. При этом одно из этих "осведомленных лиц" сообщило агентству, что оптимистические заявления Кремля ситуации под контролем снизили спрос на вакцинацию среди населения, утрачивающего страх перед коронавирусом.

Упоминают также данные "Левада-центра"*, согласно которым около двух третей россиян заявляют, что не хотят прививаться. При этом отмечает Bloomberg, средний прирост заболеваемости за семь дней в Москве достиг самого высокого значения с января.

Представители российских властей публикацию Bloomberg раскритиковали. Чего, в общем-то, можно было ожидать.

"Никакой второй бухгалтерии нет"

"Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может. <…> Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус. рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", — цитирует ТАСС сообщение федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе встречи с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР 28 апреля, что рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации населения РФ от коронавируса.

"Уже зарегистрировано три вакцины, четвертая вакцина также на подходе. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию", — сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова 27 апреля сообщила, что одной дозой вакцины в стране привиты 12,1 млн жителей России, обе дозы препарата получили 7,7 млн человек.

Надо заметить, что информация американского агентства действительно максимально неконкретная. Понятно, что ссылки на официальных лиц, пожелавших остаться неизвестными — это прием довольно распространенный, когда надо сообщить о чем-то, в достоверности чего могут возникнуть сомнения.

Сомнения насчет официальных данных о коронавирусе в России высказывались ранее неоднократно. Проблема заключается в том, что эти сомнения не подтверждаются документами. Ну а сообщения со ссылкой на неких чиновников и "неофициальную статистику" вполне могут рассматриваться как пропаганда.

*"Левада-центр" внесен в "реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента"

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Темы пандемия коронавируса
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