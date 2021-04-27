"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой потребовать от стран Запада компенсации за издержки, которые Россия понесла в связи с распространением коронавируса.

"Пусть думают, как компенсировать издержки"

В ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ 27 апреля спикер Госдумы потребовал: "Пускай останавливают эти исследования свои, следствием которых, возможно, стал этот вирус. И думают о том, как компенсировать (издержки) всем странам, которые от этого пострадали".

"Мы с вами ведь эту инфекцию впервые получили не из Китая, китайцев много было в Москве, а она пришла откуда — из Европы, из Италии, Германии, Франции. Вот как рисковать Россией — они горазды. А как сейчас взять и нам компенсировать все издержки в связи с тем, что они сделали, допустили, что у них этот вирус гуляет и губит жизни, — молчат", — цитирует Вячеслава Володина ТАСС.

По словам спикера Госдумы, "исходя из того, как молчат сателлиты Соединённых Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали".

По его мнению, политики и врачи должны занимать жёсткую позицию в этом вопросе. Володин обратился к главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову с просьбой обсудить этот вопрос с представителями Всемирной организации здравоохранения.

"Исходя из того, что у нас есть международная организация здравоохранения, вам как руководителю профильного комитета было бы, наверное, более, чем кому-либо, органично вступить с ними в диалог. Пускай они начнут изучать тему, откуда эта зараза появилась", — подчеркнул Володин.

Мнение: данных об искусственном происхождении вируса нет

Очевидно, столь резкое высказывание спикера Госдумы является ещё одним примером того, насколько сейчас непростые отношения между Россией и странами Запада. Но что по этому поводу думают специалисты?

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев отметил, что нет данных об искусственном происхождении коронавируса.

"Как только вы начинаете говорить про то, кто распространил, мы с вами сразу попадаем в тему искусственного происхождения. Но этому нет ни одного доказательства. Как мы можем в данной ситуации что-то требовать?" — сказал Павел Воробьев "Правде.Ру".

Учёный выразил сомнение, что вопрос о выплате компенсаций получит какое-то практическое решение, поскольку нет никакой информации об искусственном распространении коронавируса.

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