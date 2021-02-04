Приговор Навальному может больно ударить по России

Российские власти делают вид, что с приговором Навальному ничего в стране не изменилось, но мировые лидеры и общественность считают иначе.

Политическое "телебоньканье"

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выступил на заседании парламента культурной столицы России и рассказал об уроках истории в контексте акций протеста в поддержку Алексея Навального:

"Вспомните, тот, кто не усваивает уроки истории, того она проучит. Ведь всегда всё начиналось с романтического хождения в народ. Все начинается под лозунгами: свобода равенство и братство, а заканчивается все бомбами и разрушением государства… Никогда, подчёркиваю, никогда в Петербурге не было протестной повестки. Были акции, лозунги, но протестов не было".

Возможно, парламентарий и пропустил в школе уроки истории, когда проходили тему Великой французской революции. Может, и о нынешнем мировом статусе "разрушенной" Франции он не сильно информирован.

Собственно, и российская история, видимо, не стала предметом для пристального изучения Вячеславом Макаровым. Казалось бы, даже топонимы российских городов всячески напоминают о бурном революционном прошлом страны.

Да и крейсер "Аврора" всеми своими орудиями сиротливо намекает на недальновидность государственной власти, которая пыталась заболтать глубинные проблемы в стране. В итоге они и создали революционную ситуацию, когда верхи уже не могли управлять по-старому, а низы не хотели жить в беспросветной стабильности.

Питерский парламентарий оправдал действия силовиков во время акций протеста в Санкт-Петербурге и рассказал о всероссийской гордости:

"Все гордятся нашим верховных главнокомандующим, он — гордость во всем мире. А сейчас подрывается институт президентства, но все это ведёт к разрушению государства. Прежде чем телебонить, подумайте, к чему это приведёт".

Вячеслав Макаров, видимо, оговорился, употребив глагол "телебонькать" вместо "теребонькать". Возможно, это слово и широко употребляется в Питере, конфликтуя со всей страной как "шаверма" и "шаурма".

Может, имелся в виду процесс дистанционного теребоньканья, но каким образом подобное действие весьма интимного характера способно подорвать институт президентства в России, парламентарий так и не уточнил.

Последствия посадки

Пока осталось загадкой и официальное мнение Кремля по поводу приговора Алексею Навальному. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знает о какой-либо реакции главы государства на событие, которое вывело граждан на акции протеста.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что Кремль не комментирует решения судов. И правда, сейчас есть более актуальные темы, которые придётся комментировать. Например, заявления руководителей ведущих мировых держав и глав внешнеполитических ведомств, потребовавших от России соблюдать права человека и не преследовать собственных граждан за инакомыслие.

Вполне вероятно, что за приговором суда по Навальному последуют и новые международные санкции в отношении России или конкретных её граждан. Представители отечественного бизнеса говорят и о предпосылках значительного ухудшения инвестиционной привлекательности страны и о бегстве капитала.

В данном случае одного только казарменного остроумия официального представителя МИД России явно будет недостаточно. Да и комментарии к возможным общественно-политическим трендам в стране, триггером к которым, вероятно, станет приговор Алексею Навальному, могут быть куда шире компетенции Министерства иностранных дел.

Нетрудно заметить, что роль силовиков, на которых опирается действующая власть, с каждым резонансным событием становится всё весомее. В какой-то момент, может статься, "человек с ружьём" решит, что куда проще ему самому установить свои порядки в стране и не заморачиваться с какими-либо демократическими институтами в принципе. Тревоги по этому поводу граждане высказывают в соцсетях.

Фигура мистера Навального

Дело Навального выдалось громким, а как решаются задачи местными властями где-то в далёком Усть-Кукуеве, не сильно известно общественности страны. Если с такой знаковой фигурой обошлись достаточно жёстко, то на региональном уровне с гражданами вряд ли станут церемониться, и об этом тоже говорят не только известные люди, но и обычные пользователи социальных сетей.

Если после отравления Навального представители властей ещё продолжали называть его "блогером" и "интернет-хулиганом", то знаковая посадка сделала его не только политиком, признанным на международном уровне, но и фактически российским оппозиционером №1.

Вряд ли кто из медийно известных противников действующей власти сможет в ближайшем будущем заявить о конкуренции с ним. Статус пострадавшего за политические убеждения, подкреплённый исправительно-трудовой колонией, делает весьма вероятной возможность получения Навальным Нобелевской премии.

А это уже, как сказал один авторитетный отечественный юрист, будет своего рода международный мандат, подтверждающий, что именно он в России — альтернатива действующей власти. Выйдя из колонии аккурат к президентским выборам, Навальный вполне может развернуть нешуточную кампанию, если, конечно, не случится какого-либо фатального инцидента на зоне:

не подавится пайкой;

не споткнётся о духовные скрепы и случайно не упадёт на заточку;

не запотеет забрало у конвоиров, и они случайно его не травмируют.

Издание The New York Times уже назвало Навального "самым значимым" лидером оппозиции:

"Этот принятый во вторник приговор представлял собой поворотный момент для России под руководством президента Владимира Путина. Мистер Навальный, одно из главных бросающих вызов Кремлю лиц, выступил вдохновителем одного из крупнейших уличных протестов путинской эры… Нынешнее решение послать его в тюрьму удаляет его голос с политического ландшафта России. Но это же решение может гальванизировать его сторонников и объединить российскую оппозицию вокруг фигуры господина Навального".