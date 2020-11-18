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Автор Олег Артюков

Мэр Якутска переселяет чиновников на окраину. В чем подвох?

Мэр Якутска Сардана Авксентьева стала ньюсмейкером всероссийского масштаба. А внимание федеральных СМИ она привлекла тем, что заявила о готовности выставить на продажу здание городской администрации в центре города.

Мэр Якутска переселяет чиновников на окраину. В чем подвох?

Недорогое здание для чиновников. И чтобы сидели все вместе

Как объяснила сама Авксентьева, чиновникам "не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города", вместо этого можно "построить недорогое здание и переехать туда".

"И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", — написала Авксентьева на своей странице в Instagram.

По ее словам, эту идею она обсуждала со своими заместителями около года. И кроме того, мэр Якутска поддержала идею одного из своих замов построить новое "недорогое" здание на окраине города, 17-м квартале. Сейчас городская администрация находится на проспекте Ленина в центре Якутска.

В новом здании, полагает Авксентьева, может быть организовано одно общее пространство, "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

Кроме того, в скором времени в городе начнут тестировать "программу поездок на такси в служебных целях". Содержание служебного автотранспорта обходится дорого, такси выйдет дешевле.

"Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", — объяснила свои инициативы Авксентьева.

Так а в чем же подвох?

Разумеется, инициативы мэра по большей части встретили одобрение. Как скоро и в каком объеме удастся их реализовать, сказать трудно. И, если вдуматься, то ставить мэра Якутска в пример мэрам прочих городов пока преждевременно.

Во-первых, непонятно, сколь выгодной окажется экономия. Продать нынешнее здание, построить новое, пусть и "недорогое" (насколько недорогое, с учетом климатических условий Якутии?) — насколько существенным окажется выигрыш для городской казны?

Во-вторых, общее пространство — это, наверное, хорошо. Но как в таких условиях организовать, скажем, прием людей? Чтобы и посетителям было удобно, и сотрудники администрации друг другу не мешали?

В-третьих, пожалуй, самое главное. А насколько удобно будет обычным гражданам получать муниципальные услуги в случае переезда администрации на окраину города? Туда ведь нужно как-то добраться. Понятно, что и сейчас на это необходимо какое-то время. Но обычно в центр с окраины добираться все же проще, чем с одной окраины на другую…

В общем, гладко было на бумаге. Нет, если мэру Якутска удастся реализовать инициативу и всем станет только удобнее — то это можно будет только приветствовать. И ставить в пример другим мэрам. Но пока, повторимся, эффект неочевиден.

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Темы якутск чиновники сардана авксентьева
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