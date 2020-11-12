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Автор Олег Артюков

"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних

В партии "Яблоко" 12 ноября пройдет онлайн-дискуссия "О приеме в партию и защите от манипуляций". В дискуссии примет участие руководство "Яблока" — правда, ничего не говорится про основателя партии Григория Явлинского.

"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних

"Закрыть" партию

Вопросы, которые предполагается обсудить, так или иначе связаны с условиями приема в партию. В частности, речь идет

  • о повышении дисциплины членов партии;
  • как быть с теми членами партии, которые перестали принимать участие в ее работе (сказано, что так поступили "многие");
  • как должен проходить прием в "Яблоко", "как узнать человека, который впервые пришел в партию";
  • нужно ли возвращать кандидатский стаж и/или рекомендации минимум двух членов партии с большим стажем. И так далее.

Дискуссии о правилах приема в партии разгорелись с новой силой из-за слухов о некоем планируемом рейдерском захвате партии. Причем, судя по всему, в наибольшей степени этим озабочено руководство партии. Лидером "Яблока", напомним, является мало кому известный Николай Рыбаков. Мало кому известный вне "яблочных" структур, разумеется. Хотя и насчет них есть сомнения…

Но вообще концепцию ограничения приема новых членов в партию начал продвигать Григорий Явлинский еще летом этого года. Анализируя причины неудач партии на выборах, он пришел к выводу, что переломить тенденцию поможет формирование "кадровой партии" и ее кадрового резерва "на прочной ценностной и социально-либеральной идеологической основе".

Явлинский предложил "закрыть" партию, максимально усложнив получение партбилета для новых членов. Тем, кто желает все же поучаствовать в деятельности "Яблока", предлагается вступать в некое движение сторонников.

Сторонники и противники идеи "закрытия"

Идеи Григория Алексеевича нашли поддержку среди "старых" членов партии. Так, координатор федерального политкомитета Борис Мисник ранее заявлял, что необходимо "упорядочить и сжать структуру, усилить политический профессионализм партийных кадров, укрепить дисциплину, избавиться от бесполезного балласта, перестать мечтать о всеобщем благостном объединении с ненадежными попутчиками".

Вообще говоря, в ноябре планировалось провести партиный съезд. Но сейчас его перспективы несколько туманны.

Что же касается пресловутого "рейдерского захвата", то в руководстве "Яблока" подозревают в этом Максима Каца, которого иногда именуют "политтехнологом "Яблока". Бывшего — его исключили из партии. Однако Кац при каждом удобном случае заявляет о намерении вернуться в партию и побороться за руководящие посты. Что нынешним лидерам партии спокойствия не добавляет.

Но как бы там ни было, идея Явлинского и его сторонников об ограничении приема в партию действительно очень удобна для критики. Во-первых, нельзя сказать, чтобы в "Яблоко" стояли очереди из жаждущих присоединиться к партии. А во-вторых, партия рискует превратиться в своего рода закрытый клуб по интересам. А каких успехах на выборах можно будет говорить в таком случае — загадка.

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Темы "яблоко" григорий явлинский
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