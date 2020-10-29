Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы

Свершилось: в России появилась сила, которая спасет нашу страну от практически неизбежной катастрофы. Это объединение партии ПАРНАС Михаила Касьянова и "Партии перемен" Дмитрия Гудкова. Что? Нет, это не смешно.

С заботой о простых людях

Представители этих двух партий (гудковская, впрочем, официально не зарегистрирована) объявили о создании Гражданской коалиции и обнародовали Манифест. В котором, собственно, и сообщили о создании коалиции.

Итак, как обстоят дела в нашей стране с точки зрения этих людей? Ожидаемо дела никудышные: шесть лет экономика страны не выходит из кризиса, люди становятся беднее. А вот представители власти утопают в "пошлой роскоши".

Хотя, надо заметить, ни Михаил Михайлович, ни Дмитрий Геннадиевич не относятся к той категории наших людей, что едва сводят концы с концами. Ну да ладно, разве это препятствие ежедневно думать о нуждах простых людей? Как известно, "утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ"…

Вообще же в нашей стране все очень плохо, сообщает Манифест: государство разлагается на всех уровнях, политические и гражданские свободы, базовые права личности попираются ежечасно, нарушаются права целых народов (каких?). И так далее, и тому подобное.

Но выход есть — и ради достижения этой цели и создана Гражданская коалиция. Менять жизнь к лучшему планируется, изменив избирательное законодательство, после чего и провести выборы в Госдуму — причем в 2021 году. Затем будет сформировано "правительства национального доверия".

План выхода из кризиса. Это фантастика

Среди прочего: "решительная" реформа правоохранительной и судебной системы, отмена повышения пенсионного возраста, переход к "реальному" бюджетному и административно-политическому федерализму. А также — отказ от милитаристской внешней политики, отказ от вмешательства государства в частную жизнь граждан, "моральная" и правовая оценку Госдумой присоединения Крыма к РФ, защиту общества от репрессивной политики государства и реализацию прав граждан на мирные собрания и другие.

Отдельно отметим пассаж, касающийся Крыма — и Касьянов, и Гудков были и есть противниками воссоединения. Ну и это еще и ответ на вопрос, насколько большой поддержкой будет пользоваться эта коалиция, если ее создатели считают, что мнением подавляющего большинства сограждан, положительно оценивающих воссоединение Крыма с Россией, можно пренебречь.

Очевидно, уже сейчас можно сказать, что этот проект "не взлетит". Во-первых, исходя из того, кто его создатели и чего они добились, скажем, на выборах. ПАРНАС на данный момент "полумертвая" партия (и это еще мягкое определение). Ну а про "Партию перемен" и этого сказать нельзя.

Во-вторых, ставить перед собой грандиозные цели — это прекрасно. Но если уж браться за дело, то может быть начать с чего-то менее амбициозного? Вот, например, пункт об изменении избирательного законодательства — а как это планируется делать, при чьей поддержке? И как успеть к выборам в Госдуму в 2021 году?

Манифест очевидно из серии "за все хорошее, против всего плохого". Причем "хорошего" и "плохого" в понимании составителей этого воззвания.

Впрочем, политолог Валерий Соловей, идеи которого во многом изложены в Манифесте, анонсировал скорую акцию "группы сторонников коалиционной идеи". Причем общенациональную. И пройдет этот "День гражданской солидарности" 4 ноября. Вот и посмотрим, насколько фееричное — или унылое — это будет зрелище.