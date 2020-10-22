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Автор Любовь Степушова

Заступится ли российский народ за своего президента?

Кто сегодня готов "выйти на улицу" в поддержку Владимира Путина? Свое мнение излагает "Правде.Ру" директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Читайте начало интервью:

— Вспоминая развал Советского Союза — тогда никто не выходил на демонстрации. Ни в Москве, ни в Питере, нигде. Почему, по-вашему, народ проглотил все это? И вот в 2021 году у нас выборы в парламент, а в 2024 году выборы президента. Наверняка найдутся силы, которые попытаются дестабилизировать Россию и что-то сделать. Тем более, есть элита, которая хочет хорошо с Западом жить. Народ выйдет поддерживать Путина? Мы сделаем то, что не сделали в 90-е, или проглотим опять и за колбасу продадимся?

— У нас хороший народ, который в целом поступает довольно мудро. Он всегда дает шанс неким новым структурам, которые заявляют о себе хорошо и позитивно. Когда они утрачивают доверие, он от них отворачивается. Но слаженной массовой активности не придется ждать по двум причинам.

Первое и главное: в СССР привыкли доверять государству как силе, с которой должны ассоциироваться справедливость и социальная политика. Очень многие продолжают на нее ориентироваться. В советское время еще при Хрущеве начало формироваться потребительское общество, уходили из жизни разные советы, партсобрания, союзы.

Политическая система не сформировалась после ухода Советов. Политические партии — клуб, контролируемый башнями Кремля. Поэтому в этой ситуации людям, даже если бы они хотели реализовать какие-то массовые протесты, в общем-то, не на что опереться, нет такой структуры.

— Но вспомним ельцинские времена. 200 тысяч выходило в Москве на площадь в поддержку Ельцина. Считая, что это их власть, они должны ее защитить. Вот вы бы вышли на площадь, защищая Путина, или нет?

— Вторая есть еще причина: народ очень дезориентирован. Когда был Ельцин, то сложилась ситуация: есть КПСС, которая не справляется, даже не КПСС, а Горбачев, который забалтывает перестройку и ничего не предлагает. И возникла альтернатива: харизматичный Ельцин, который предлагает разного рода новации. Народ раскололся, основная масса активных вышла на площадь.

А сейчас, когда предлагается много взаимоисключающего, люди сильно дезориентированы. Даже в отношении действующей системы есть люди, поддерживающие ее по разным основаниям. Когда проводится акция протеста в Москве, были эти силовые акции из-за недопущения ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму — вышло небольшое количество страшно разрозненных людей: у коммунистов одна позиция, у либералов другая, у патриотов третья. Этим пользуется власть, поэтому консолидирующих органов нет.

Помимо базового проекта, связанного с организацией майданов, то есть противостояния действующей власти, чтоб ее сокрушить — проекты с людьми также контролируются западными структурами. Вы же видите, что в России активно продвигается именно британский проект, причем несколькими группами сразу, при поддержке очень высокопоставленных чиновников. как бы известно, кто проводит этот проект в России, как он связан с зарубежными структурами, кто ключевые люди.

— Я все же не услышала ответа на вопрос: население России готово защищать Путина, его власть, тот порядок, который у нас в России? При масштабных акциях против власти — выйдет ли население в поддержку своего лидера сегодня?

— Если поднимается внутренний протест в России и связь его с Западом не очевидна — большое число людей готово Путина поддержать, но гораздо большее количество сегодня настроено против него. Нам в этом месяце социологи подсунули интересную формулу, указав рейтинг 67%, но это из очень короткого списка. Рейтинг абсолютный у Путина как политика получается 27%.

Коллективный Путин

— А почему же государство и Путин не пользуются этим моментом? Можно было бы поэнергичнее действовать за рубежом, в Белоруссии, Молдавии, в Нагорном Карабахе, Турцию прижать где-то, отозвав оттуда поток туристов… Путин как первое лицо сам распорядился, чтобы на международной арене Россия поэнергичней себя вела. Почему он не делает этого?

— Ну смотрите, тут два тезиса. У нас глава государства не Путин, а коллективный Путин, группа интересов. Вот готов президент запретить полеты наших туристов в Турцию. Он подвергается давлению структур, которым это невыгодно, которые на этом деньги зарабатывают. Ему дают какие-то выкладки — то, это невыгодно.

А вторая причина в том, что Путин олигархичен. Им управляет совокупность кланов, которым неинтересно, чтобы у него было собственное мнение. Они занимаются реализацией совершенно других схем, задумавшись о транзите, и хотят, чтобы не Путин определял, кто будет следующий президент российский, а чтобы они определяли.

Поэтому, естественно, глава государства находится в подвешенном состоянии, что бы он сегодня ни говорил, что бы ни предлагал, все проваливается.

— Согласна.

— У власти поддержки нет от абсолютно всех структур. Любую меру взять — сразу сопротивляется Минфин, олигархическая группа. Идет колоссальнейшее давление со стороны внешних структур и их агентов внутри России. В коронавирус просто целые ведомства построились в исполнение рекомендаций ВОЗ, Билла Гейтса и прочее, прочее. И президент вынужден находить лазейки, ориентироваться на российскую вакцину, как на панацею. Все это очень слабые ходы, ошибочные, но надо понимать, что ресурс принятия решений и их особенно реализации у Путина чрезвычайно низок.

— Мы приходим к такому выводу в итоге: гражданское общество не готово защищать от майдана то, что завоевано Путиным вот за эти двадцать лет. В трудные времена мы не знаем, как повернется ситуация. Чтобы это исправить, нужны вменяемые действия первого лица и той патриотической элиты, что его окружает. Пока они на это не идут, опасаясь, что народ не поддержит. Хотя народ, как мы с Вами определили, как раз поддержал бы какие-то такие более внятные шаги, демонстрирующие усиление России на международной арене.

— Все верно, только я бы не употреблял понятие "гражданское общество" сегодня по отношению к России. Общество очень сложное, находится в очень сложной ситуации, понятие "гражданин" очень размыто и противоречиво в стране.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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