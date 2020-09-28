Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ

В понедельник стало известно о задержании депутата законодательного собрания Иркутской области, лидера фракции КПРФ в региональном парламенте Андрея Левченко. Это сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В компартии обещают жесткий ответ на произошедшее.

В чем подозревают Андрея Левченко

О причинах задержания Левченко рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, следователи установили причастность депутата к совершению мошенничества в особо крупном размере. Обыски были проведены как по месту жительства и работы Андрея Левченко, так и его отца.

"В феврале 2019 года в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку", — сказала Петренко.

По словам Петренко, "в результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей".

Андрей Левченко, судя по всему, будет этапирован в Москву.

Стоит добавить, что Олег Хамуляк был задержан еще в ноябре прошлого года. И, в общем, не было секретом, что он связан с семьей Левченко.

В компартии обещают жесткий ответ. В чем он будет выражаться?

А что же КПРФ? Заместитель председателя ЦК компартии Юрий Афонин пообещал "достаточно жесткую" реакцию. "Сейчас по поручению Зюганова группа лучших наших юристов подключилась к этому вопросу, чтобы оказать серьезную правовую поддержку", — сказал Афонин "Интерфаксу".

Судя по словам Афонина, руководство КПРФ объясняет произошедшее "комплексным давлением" на иркутское отделение партии и лично на Сергея Левченко. По его мнению, "понятно, что задержание произвели, дождавшись окончания выборов, чтобы не привлекать внимания".

Стоит заметить, что Геннадий Зюганов ранее неоднократно подчеркивал успехи Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области. Сам же Левченко подал в отставку с поста главы региона в декабре прошлого года.

В этом году он заявил о намерении вновь побороться за пост губернатора. Но принять участие в досрочных выборах главы региона он мог бы только по разрешению главы государства. В итоге от КПРФ на губернаторские выборы был выдвинут депутат Госдумы Михаил Щапов. На выборах он занял второе место, уступив врио главы региона Игорю Кобзеву.

Ожидать в Иркутске массовых шествий в поддержку Андрея Левченко — по примеру Хабаровска — едва ли стоит. Интересно будет понаблюдать за руководством компартии. Пока ничего радикального в заявлениях не звучит. Да и вообще вопрос, сколь долго в КПРФ будут поддерживать внимание к этой теме.