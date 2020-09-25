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Автор Александр Шторм

Выборы в РФ в 2021 году: какими они будут

В российских медиа стала распространяться информация об изменениях дат голосования на предстоящих в следующем году выборах. В частности, речь идет о том, чтобы развести по времени региональные и федеральную кампанию. Так, по данным ряда источников, выборы в Государственную думу пройдут стандартно, в сентябре, в Единый день голосования. А вот что касается региональных кампаний, а это выборы семи губернаторов и в 39 законодательных собраний, то есть вариант сдвинуть их на апрель.

Выборы в РФ в 2021 году: какими они будут

Ряд источников утверждает, что делается это, чтобы "ослабить оппозиционные политические партии". По мнению экспертов, когда выборы двух уровней совмещены, оппозиционные кандидаты часто выходят на региональную кампанию с федеральной повесткой, но в итоге избираются именно в региональные органы власти.

"Географический" контекст избирательной кампании

Помимо прочего, есть и "географический" контекст предстоящей избирательной кампании. Пройдут выборы в законодательные собрания Петербурга, Московской и Свердловской области. Эти регионы считаются ключевыми в региональной российской политике.

Как заявил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков, "Московская область заметна своими размерами и количеством избирателей. Заксобрание Петербурга — политически заметный орган, он на слуху, там много оппозиционеров. Свердловская область — нестоличный регион, в котором кипит серьезная политическая жизнь, и он задает тон". Ранее ходили слухи, что на апрель будет перенесена именно федеральная, думская кампания. Но эта инициатива встретила отторжение у значительной части общества. По данным ряда социологических исследований, большинство россиян посчитало досрочные выборы в ГД РФ "пустой тратой средств", а то и просто "политической махинацией".

А вот региональные кампании касаются не всей страны, относятся к конкретным регионам, а потому их перенос не вызывает настолько массового и резкого отторжения. К тому же и с чисто экономической точки зрения региональные выборы — это более дешевое мероприятие.

Более того, в России уже есть опыт разведения дат голосования. Так, в 2018 году весной избирали президента страны, а потом осенью прошли кампании в рамках ЕДГ.

С другой стороны, есть и критики подобного подхода. Так, некоторые эксперты говорят, что такое разделение кампаний напротив, поможет оппозиционным партиям. Весной они "потренируются" на региональном уровне, а осенью уже "выстрелят" с большими шансами на попадание в законодательную власть федерального уровня.

Но, например, секретарь президиума "СР" Олег Шеин высказался резко против подобной инициативы: "Бесконечные избирательные кампании выматывают, они сложны для оппозиции с точки зрения финансовых ресурсов, так и с точки зрения мобилизации актива".

Примерно такие же настроения царят и в КПРФ.

Что характерно, ЦИК РФ пока не давал официальных комментариев по поводу данной информации.

 

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Темы выборы олег шеин сергей поляков
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