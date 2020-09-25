Выборы в РФ в 2021 году: какими они будут

В российских медиа стала распространяться информация об изменениях дат голосования на предстоящих в следующем году выборах. В частности, речь идет о том, чтобы развести по времени региональные и федеральную кампанию. Так, по данным ряда источников, выборы в Государственную думу пройдут стандартно, в сентябре, в Единый день голосования. А вот что касается региональных кампаний, а это выборы семи губернаторов и в 39 законодательных собраний, то есть вариант сдвинуть их на апрель.

Ряд источников утверждает, что делается это, чтобы "ослабить оппозиционные политические партии". По мнению экспертов, когда выборы двух уровней совмещены, оппозиционные кандидаты часто выходят на региональную кампанию с федеральной повесткой, но в итоге избираются именно в региональные органы власти.

"Географический" контекст избирательной кампании

Помимо прочего, есть и "географический" контекст предстоящей избирательной кампании. Пройдут выборы в законодательные собрания Петербурга, Московской и Свердловской области. Эти регионы считаются ключевыми в региональной российской политике.

Как заявил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков, "Московская область заметна своими размерами и количеством избирателей. Заксобрание Петербурга — политически заметный орган, он на слуху, там много оппозиционеров. Свердловская область — нестоличный регион, в котором кипит серьезная политическая жизнь, и он задает тон". Ранее ходили слухи, что на апрель будет перенесена именно федеральная, думская кампания. Но эта инициатива встретила отторжение у значительной части общества. По данным ряда социологических исследований, большинство россиян посчитало досрочные выборы в ГД РФ "пустой тратой средств", а то и просто "политической махинацией".

А вот региональные кампании касаются не всей страны, относятся к конкретным регионам, а потому их перенос не вызывает настолько массового и резкого отторжения. К тому же и с чисто экономической точки зрения региональные выборы — это более дешевое мероприятие.

Более того, в России уже есть опыт разведения дат голосования. Так, в 2018 году весной избирали президента страны, а потом осенью прошли кампании в рамках ЕДГ.

С другой стороны, есть и критики подобного подхода. Так, некоторые эксперты говорят, что такое разделение кампаний напротив, поможет оппозиционным партиям. Весной они "потренируются" на региональном уровне, а осенью уже "выстрелят" с большими шансами на попадание в законодательную власть федерального уровня.

Но, например, секретарь президиума "СР" Олег Шеин высказался резко против подобной инициативы: "Бесконечные избирательные кампании выматывают, они сложны для оппозиции с точки зрения финансовых ресурсов, так и с точки зрения мобилизации актива".

Примерно такие же настроения царят и в КПРФ.

Что характерно, ЦИК РФ пока не давал официальных комментариев по поводу данной информации.