Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"

Об эксперименте среди подписчиков и о блоке социальных поправок к Конституции рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Эксперимент в блоге

— Дарья, вслед за поправками к Конституции будут внесены поправки в более чем сотню законов, кодексов федеральных, региональных и так далее. Насколько эти законы изменят нашу жизнь?

— При радикальном изменении Конституции вносить изменения пришлось бы в гораздо большее количество федеральных законов.

Значительная часть поправок к Конституции — это декларативные изменения, которые не повлекут за собой изменений в законодательстве, или прямо переписанные из существующих законов.

Это в основном касается социального блока поправок. Реакция уже после голосования показывает, что люди не читали то, за что им предлагается голосовать, они не знают, какие изменения были внесены.

Я ставлю долгоиграющий эксперимент. У меня 25 тысяч подписчиков. Из них примерно поровну людей:

голосовали за поправки,

против поправок,

воздержались (сознательно бойкотировали или просто проигнорировали).

После драки кулаками махать глупо, но заставить людей рефлексировать никогда не поздно. Я каждый день пишу пост, разбираю с так называемыми запоправочниками одну поправку или группу поправок, которые можно объединить в общий блок:

местное самоуправление,

медицина,

организация Федерального Собрания,

президентская власть и так далее.

Я задаю вопросы: как было раньше, какие новации привнесены, что вы одобрили. Я убеждаюсь, что 99 % тех, кто голосовали за, поправки не читали. Есть люди, которые отвечают на вопросы правильно, но их очень мало. Условно говоря, на 150 комментариев 3 по делу. Это в основном не граждане России: с Донбасса, русскоязычные французы, жители Америки и так далее. Либо те, которые голосовали против или не ходили голосовать. Так называемые запоправочники показывают полную некомпетентность.

Я всегда исхожу из того, что избиратель умнеет с годами, с опытом. Мы 30 лет живем в постсоветской реальности и чему-то уже должны были научиться. Особенно после пенсионной реформы.

Назад в СССР

— Я читала с большим интересом региональную прессу, поскольку начинала советским журналистом, окончила журфак МГУ в 1988 году, поработала в советской прессе. Я читала газеты, когда мы в школе учились: чтобы получить пятерку по истории, нужно было читать "Правду", "Советскую Россию" или "Известия". Я помню те газеты. И вот я открываю сейчас газеты из разных регионов и попадаю в свою раннюю юность. Естественно, эти издания финансирует областная администрация. "Впервые в Конституцию записали, что заработная плата работающих людей не может быть меньше МРОТ, и отныне это высший закон". Но в Трудовом кодексе есть статья 130, которая запрещает, чтобы средняя зарплата в организации была меньше. Налоговая служба и Пенсионный фонд очень внимательно за этим смотрят. Другой регион: "По данным опроса, самая популярная у россиян поправка — о доступной и качественной медицине, а также запись о детях (отныне они важнейший приоритет государственной политики), а также обязательство государства ежегодно индексировать пенсии".

— Ежегодная индексация пенсии уже есть в нашем законодательство. Проблема в том, что в плане медицинской помощи население ничего не выиграло, а проиграло, потому что постепенно отходят от понятия бесплатной медицинской помощи и заменяют его на слово "доступная". При этом 41-я статья не отменена и поправки в нее не вносились. Она из второго раздела Конституции "Права и свободы человека и гражданина". Там и про бесплатную медицину. Указаны источники финансирования. За это платят фонды социального страхования. При этом куча новых статей, где про бесплатность уже ничего нет, а есть про доступность. Документ внутренне противоречивый, и я допускаю, что когда дойдет до правоприменительной практики, то ориентироваться будут на новые статьи. Перед голосованием спрашивали граждан, что им больше всего понравилось или не понравилось в поправках. Все говорят про социальную сферу:

пенсии,

стипендии,

зарплаты,

медицина и прочее.

Но на самом деле второй раздел Конституции не трогали вообще. Социалка переехала в разделы, где говорится о предметах ведения, то есть перекидывания с уровня на уровень. Допустим, медицина. В 2011 году медицину изъяли у нищих муниципалитетов и передали на уровень субъектов Федерации. Это правильно, потому что у субъектов Федерации деньги есть на медицину, а у местного самоуправления их нет.

— Тоже по-разному. У некоторых субъектов Федерации типа Тюменской области есть.

— А в Костроме нет. В нищих муниципалитетах тем более нет. А сейчас сделали явный регресс: вернули на прежнее место в муниципалитеты. И теперь это "доступная" в кавычках помощь автоматически превращается в недоступную. И таких лукавых мелочей полно.

Правоприменительная практика у нас оставляет желать лучшего, поэтому многие вещи, которые были де-факто, стали де-юре.

То же местное самоуправление. Понятно, что исполнительная власть, государственная власть и раньше вмешивалась в самоуправление, то есть она не была де-факто независимой, но теперь она и де-юре несамостоятельная. Теперь по Конституции государство имеет право вмешиваться в работу любого органа.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова