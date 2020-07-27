Как партноменклатура СССР стала нашей элитой

Почему, признавая ошибки Горбачёва и Ельцина, власти России до сих пор не сделали даже попытки правовой оценки его деятельности? Должны ли люди, развалившие мощнейшую державу, организовавшие величайшую геополитическую катастрофу в истории, отвечать перед судом? Или правящий класс не позволит себя судить?

Остаётся только упование на суд истории и Суд Божий? Как партноменклатура сознательно разрушила СССР, захватила собственность и стала элитой? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире "Правды.ру" ответил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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Ельцин

— Игорь Сергеевич, есть мнение, что среди высшего руководства Советского Союза во времена Горбачева уже были агенты влияния Запада. Ваша точка зрения?

— Абсолютно не согласен.

— Просто они халатно или не правильно исполняли свои обязанности?

— Нет, и с этим не согласен.

— А ваша точка зрения?

— Эти люди очень последовательно, целенаправленно проводили нужную им, выгодную им стратегическую линию. В советском руководстве была группировка, которая взяла совершенно сознательно курс на ликвидацию социализма в СССР с последующей прихватизацией общенародной собственности для вхождения в состав западной элиты.

Они даже открыто об этом говорили, например, что они будут в одной компании с Ротшильдами и так далее, и так далее. Но такую громадину как Советский Союз просто так бы не приняли в состав Запада. Поэтому для того, чтобы им войти в состав западной элиты, надо было страну раздробить.

И конечно, нужно было доказать, что они — свои, буржуинские. Для этого нужно было для начала подарить Западу Прибалтику. Прибалтика — обязательное требование, чтобы доказать Западу, что они — свои.

— Потому что США не признавали Прибалтику в Советском Союзе.

— И они это сделали. Поэтому, когда говорят о том, что Ельцин что-то там не продумал, не смог сохранить СССР, извините, его целью был как раз развал Советского Союза. Мы же знаем хорошо, что целый ряд республик просто пинками выгоняли из Советского Союза.

Как Ельцин, которому нужно было доказать Западу, что он свой, поставил бы вопрос о правах русского населения? Да там бы сразу сказали: э, батенька, вы, оказывается, здесь просто притворяетесь, что вы — наш буржуинский. На самом деле вы — великодержавный русский шовинист.

Не сдавая и не предавая дело социализма и единства на всем постсоветском пространстве, группировка, которая стояла за Ельциным, который проводил эту линию, просто не могла действовать. Поэтому это были совсем не ошибки. Это была совершенно сознательная политика и очень, кстати, эффективная, как мы видим, и безжалостная.

— Президент Владимир Путин считает эту политику ошибочной, он говорил, что развал Советского Союза — самая большая трагедия. Но почему он не переводит этот вопрос в практическую плоскость. Можно ли судить эту клику за развал Советского Союза? Нужно ли осудить действия Ельцина? Ведь это — действительно преступление. Русский народ оказался искусственно разделенным — это же действительно величайшая трагедия.

— Я считаю, что суд должен быть не только над Ельциным, но и над Горбачевым. И цель суда, кстати, даже не столько наказание Горбачева, глубокого-глубокого старика. Это сейчас ничего не даст. Цель такого судебного процесса — показать, что привело к разрушению страны, как организовывалась вот эта величайшая геополитическая катастрофа.

Разве только два человека действовали — Горбачев и Ельцин? В это не поверит никто, как и в то, что они были просто куплены Западом. Западу это было выгодно, конечно, Запад поддерживал. Но первопричина здесь — в свойствах правящего класса нашего. И этот правящий класс не переродился.

Поэтому если сделать такой процесс, то он будет в сущности процессом над нынешним правящим классом. Это — к вопросу о том, когда этот правящий класс даст согласие на процесс над самим собой, точнее — над большей или хотя бы какой-то их частью.

— То есть эти люди и до сих пор — во власти и находятся под влиянием неких западных сил. — Можно ли сделать вывод, что и президент Путин не самостоятелен в принятии решений, на него оказывается большое давление окружением? Иначе, обладая достаточной властью, он инициировал бы такой трибунал?

— Они же не просто так на Запад работали. Эти люди преследовали свои собственные интересы.

— Какие интересы? Урвать кусок побольше?

— Партийная номенклатура хотела стать западного типа. Руководство страны по сталинской системе — служивый класс, они служили и хорошо получали, если хорошо служили, и отвечали, если плохо служили. Но им очень хотелось, значительной части, стать не служивым классом, а наследственной элитой, которой это все принадлежит, которая правит всем этим быдлом.

Спираль истории закручивается быстрей

Этот процесс очень похожий на то, как это происходило в русском государстве и раньше. Только теперь — в ускоренном темпе. Сначала помещик тоже был служивый человек, обязанность которого была мечом и копьем защищать свою Родину. За это он получал поместье. Если плохо защищал — лишался поместья.

Им тоже захотелось быть той самой на западный манер элитой. Как результат — вольности дворянства, служить не обязаны, а крепостные по-прежнему на нас работайте. И это все закончилось 1917 годом.

Точно такой же процесс начался в 50-60-е годы. Они стремились перестать быть служивыми людьми. Они хотели стать элитой с собственностью в своем кармане, который они передают своим детям, внукам и так далее. А для этого нужно было сначала эту страну разрушить. Потому что без катастрофы сделать все было бы нельзя.

Надо было население опустить экономически. Что сейчас во всей красе сделано на Украине. Они совершенно сознательно после 2014 года обрушили жизненный уровень населения, чтобы люди были озабочены тем, как прокормить своих жен, детей, стариков, а не бороться за свои права. У нас это все проделали еще в 1989–1990-х годах. Киевский режим просто повторял этот же сценарий, алгоритм — тот же самый.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев