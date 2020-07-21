Быть ли России снова Великой?

Начнет ли руководство России проводить действительно суверенную политику и восстанавливать страну во всех её ипостасях, заботиться о русском народе в самом широком смысле? Почему все-таки не была прописана процедура выхода из СССР? Как сами высшие партийно-государственные деятели разваливали великую страну? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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Российские территории и СССР

— Игорь Сергеевич, вы считаете, что у российской власти рано или поздно переполнится чаша терпения и оно начнёт защищать русских и собирать территории. Но сначала осознание нужно собрать, выработать идеологическую линию и государственную политику на этот счет. Наш зритель об этом уже написал. У нас же вообще все решения принимаются, только когда Путину захотелось. Все зависит от воли одного человека. А он сначала говорит вроде правильные вещи, а потом раз — наоборот отдаем территории.

— С этим я во многом согласен. И территории ради территории не имеют смысла. Речь идет о народе — о соединении русского народа. А вот этого действительно не делается. Президент сколько раз говорил о том, что мы с украинцами — один народ? Неоднократно. Из года в год это повторял.

У нас вроде бы вертикаль власти, у нас вроде бы есть государственные СМИ. Что-нибудь делается для постановления, упрочнения, усиления общерусского самосознания на Украине, в Белоруссии и так далее? Ничего не делается. Вы можете себе представить Первый канал, "Россия 1" и так далее, которые занимаются пропагандой общерусского единства?

— Не могу.

— Если даже они начнут этим заниматься в том составе, в каком они сейчас есть, то лучше бы не начинали. Это будет такая фига в кармане, что от этого очень не захочется представляться русским. Как они сейчас патриотизм продвигают, так они общерусское единство будут проповедовать.

Поэтому действительно такая проблема есть и очень серьезная. Это — главная проблема. Чтобы отторгнуть Украину, нужно сначала в умы людей вложить мысль о том, что украинцы и русские — разные народы. Поэтому идеологическая, ценностная часть — главная. Территории — это производное, хозяйственное. На первом месте — всегда люди.

— Почему все-таки не была прописана процедура выхода республик из Советского Союза? Почему не подстраховались?

— Ничего удивительного в этом нет. Советским правителям и в голову не приходило, что какие-то республики могут выйти из состава Советского Союза. Право выхода оговаривалось, чтобы как раз подчеркнуть добровольность вхождения.

Нельзя даже представить, что товарищ Сталин приказал прописать процедуру выхода… Зато я представляю, что было бы с тем государственным деятелем, который пришел бы к Сталину с проектом такого закона.

— А потом? — Горбачев? Ельцин? Конституция менялась? Почему тогда даже о таких законах разговор не заходил?

— А уже при Горбачеве этот вопрос уже встал. Референдум помните? Но сама постановка вопроса какая была? — Хотим мы сохранить единство страны или не хотим? За такую постановку вопроса нужно по высшей мере наказания проводить.

В любой здоровой стране после такой постановки вопроса на референдуме сразу бы головы полетели. Представьте только: президент, например, Франции задает вопрос: хотите ли вы сохранить территориальную целостность Франции? Этого президента сразу бы самого отправить куда подальше.

Сама постановка вопроса уже означала, что власть уже приняла решение на ликвидацию Советского Союза. При Горбачеве был референдум, народ проголосовал за сохранение страны СССР. Кого-нибудь заинтересовало мнение народа? Наплевали на это.

А когда в 1993 году народ восстал, московское восстание подавили с помощью танковых пушек. Это к вопросу о том, как делается история. — Она на самом деле делается не пунктами, подпунктами и параграфами законов и постановлений.

Дальше. Горбачев в одном из своих недавних интервью открытым текстом сказал, что когда он только начинал перестройку, он уже знал, что отдаст Прибалтику. Он просто уговаривал тамошние режимы, руководство не слишком спешить. Потому что не дозрела ситуация.

Сейчас мы все это уже знаем. Это предано гласности, прекрасно известно, что все эти народные фронты, которые развалили, оторвали Прибалтику от Советского Союза, создавались из Москвы.

Мы сейчас хорошо знаем, что господина Ландсбергиса сделали руководителем Литвы по прямому указанию Александра Яковлева, второго человека в Советском Союзе, а предыдущего руководителя сняли как несправившегося со своими обязанностями.

Он, видите ли, в культуру все больше лез вместо того, чтобы выводить народ на улицы и требовать отделения Литвы от Советского Союза. Кто этим занимался? Этим занималось само руководство Советского Союза. Почему? — Вот этот вопрос гораздо более серьезен.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев